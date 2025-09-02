Tình hữu nghị vĩ đại Lào-Việt trong dòng chảy lịch sử

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ông Khamphan Pheuyavong - Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - đã có bài viết đăng trên nhật báo Pasaxon số ra ngày 1/9 khẳng định niềm tự hào và sự tin tưởng vững chắc vào con đường phát triển của Việt Nam cũng như tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc.

Trong bài viết, ông Khamphan Pheuyavong đã ôn lại mốc son lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó không chỉ là bước ngoặt vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn cổ vũ to lớn cho phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia, trong đó có Lào.

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo dựng nền tảng chính trị-xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao, vị thế quốc tế ngày càng vững chắc.

Nổi bật là việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đưa Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP 7,09% trong năm 2024, quy mô kinh tế hơn 476 tỷ USD, kiểm soát lạm phát dưới 4%, thu hút gần 40 tỷ USD vốn FDI.

Trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,52%, cao nhất trong 15 năm qua. Xuất khẩu, đầu tư và chỉ số hạnh phúc đều ghi nhận những kết quả ấn tượng.

Theo ông Khamphan Pheuyavong, những thành tựu đó không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Lào.

Đặc biệt, mối quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng bền chặt, gắn bó keo sơn như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu.

Quan hệ chính trị hai nước luôn tin cậy, hợp tác kinh tế liên tục mở rộng, Việt Nam là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Lào với tổng vốn hơn 5,8 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tuyên truyền được phối hợp chặt chẽ, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ Lào-Việt Nam trở thành những người kế tục, bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Nhân dịp trọng đại này, ông Khamphan Pheuyavong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Ông khẳng định Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác tuyên truyền, giáo dục để các thế hệ trẻ hiểu, trân trọng và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Khép lại bài viết, ông Khamphan Pheuyavong gửi lời chúc mừng đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Tám thập kỷ xây dựng, phát triển và tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào Kỷ niệm 80 năm xây dựng, phát triển và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào với những thành tựu lớn và truyền thống đoàn kết vượt thời gian.