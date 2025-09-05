Việt Nam-Lào: Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện

Cách đây 63 năm, vào ngày 5/9/1962, Việt Nam-Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn là dịp ôn lại truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện mà hai dân tộc Việt Nam-Lào đã dày công vun đắp suốt chiều dài lịch sử.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc phỏng vấn Đại tá, Tiến sỹ Saveng Dennamonh, Chính ủy Trường Văn hóa Dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào.

Đại tá Saveng Dennamonh khẳng định, muốn hiểu hết sức mạnh và chiều sâu của mối quan hệ Việt Nam-Lào thì phải trở về cội nguồn lịch sử. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam đã gắn bó mật thiết, đồng hành cùng nhau trên con đường giải phóng dân tộc.

Hơn 6 thập kỷ đã trôi qua, hai dân tộc đã “chia ngọt sẻ bùi, cùng chung chiến hào,” cùng vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp bạn là tự giúp mình” đã trở thành phương châm, sức mạnh tinh thần thôi thúc quân và dân hai nước kề vai sát cánh chiến đấu, đánh thắng kẻ thù chung. Chính trong lửa đạn khốc liệt, tình đoàn kết anh em thủy chung son sắt ấy được thử thách, rèn luyện và ngày càng bền chặt hơn.

Tinh thần đoàn kết và tình hữu nghị thủy chung ấy được tôi luyện qua ngọn lửa kháng chiến, trở thành nền tảng nòng cốt cho sự hợp tác lâu dài, ổn định và bền vững. Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không chỉ là quy luật khách quan, mà còn là yếu tố quyết định cho thắng lợi của cách mạng hai nước, tạo dựng nền tảng vững chắc để mối quan hệ ấy mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trên bán đảo Đông Dương, Việt Nam và Lào là hai quốc gia núi liền núi, sông liền sông, tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mekong. Hơn 2.000km đường biên giới đã chứng kiến tình láng giềng thân thiết như “làng trên xóm dưới,” “có gì ăn nấy,” “nước uống chung một dòng, chuối ăn cùng một nải.” Người dân hai nước có nhiều nét tương đồng trong văn hóa, phong tục, tín ngưỡng, ngôn ngữ, đủ để thấu hiểu và cảm thông sâu sắc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu Lóng Sập. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, theo Đại tá Saveng Dennamonh, không phải ngẫu nhiên hình thành, mà là quy luật tất yếu khách quan của lịch sử. Đây chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Khối đoàn kết đó được xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp với chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng, trở thành nguồn sức mạnh to lớn đưa cả hai dân tộc đến thắng lợi.

Mặc dù tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp, song quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào vẫn ngày một vững bền, là sứ mệnh chung của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước, cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho tương lai lâu dài.

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng nói về mối quan hệ liên minh chiến đấu của hai nước: “Không ai có thể đếm được có bao nhiêu ngọn núi, có bao nhiêu dòng sông mà các chiến sĩ anh dũng của chúng ta đã băng qua; và không ai có thể đo được độ sâu tình cảm của hai nước chúng ta.”

Thật vậy, từ thế hệ cha ông đến thế hệ con cháu hôm nay, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào vẫn tiếp bước, cùng nắm chặt tay nhau, cùng hy sinh mồ hôi và xương máu để đổi lấy tự do, độc lập. Hàng triệu tấn bom đạn Mỹ đã gieo xuống núi rừng, ruộng đồng Việt-Lào, nhưng không thể chia cắt nổi tình cảm trong sáng, thủy chung của hai dân tộc. Mỗi tấc đất, mỗi gốc cây nơi Trường Sơn hùng vĩ đều ghi dấu tình anh em, tình đồng chí hiếm có trên thế giới.

Bước vào thời kỳ hòa bình và xây dựng phát triển đất nước, sự hợp tác toàn diện tiếp tục được củng cố. Một minh chứng rõ nét là Trường Văn hóa Dân tộc nội trú Quân đội Lào, cơ sở giáo dục được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là nơi đào tạo, bồi dưỡng con em cán bộ trong và ngoài quân đội, nhằm chuẩn bị lớp cán bộ kế cận cho Quân đội nhân dân Lào.

Từ khi thành lập năm 2022 đến nay, nhà trường đã nhiều lần được đón các đoàn đại biểu cấp cao của Quân đội Việt Nam đến thăm và trao tặng nhiều trang thiết bị thiết yếu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Đó chính là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị gắn bó, không chỉ dừng lại trong lời nói, mà được hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần đào tạo nhân tài cho tương lai của Lào.

Quan hệ Việt Nam-Lào còn được thể hiện bằng những câu thơ, lời nói bất hủ của các lãnh tụ hai nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/Việt-Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.”

Chủ tịch Souphanouvong của Lào cũng từng khẳng định: “Lào-Việt Nam là hai nước láng giềng anh em gần gũi như làng trên xóm dưới, cùng chung một dãy Trường Sơn, cùng uống chung dòng nước Mekong. Nhân dân hai nước Lào-Việt Nam cùng chia ngọt sẻ bùi từ lâu đời, chúng ta cùng chung vận mệnh, đánh đuổi kẻ thù chung, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong thời kỳ cứu quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Tình hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước Lào-Việt Nam thật là vĩ đại, không có bài ca, bản nhạc nào, hay bất cứ bài thơ hay nhất nào có thể diễn tả đầy đủ. Tình hữu nghị Lào-Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất. Tình hữu nghị vĩ đại ấy đã được vun đắp bằng tình cảm chân thành của nhân dân hai nước, do vậy, không thế lực thù địch nào có thể phá hoại được.”

Chủ tịch Kaysone Phomvihane thì khẳng định, “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt Nam sẽ mãi vững bền hơn núi, hơn sông.”

63 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào là minh chứng sống động cho mỗi quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, là tài sản vô giá mà hai dân tộc có trách nhiệm giữ gìn và phát huy.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vẫn mãi là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển bền vững của cả hai đất nước và là tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế trong thời đại ngày nay./.

Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ 'có một không hai' với Lào Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt “có một không hai” với Lào.