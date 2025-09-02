80 năm Quốc khánh: Lào và Việt Nam khẳng định đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau tại LHQ

Ngày 1/9, hòa cùng không khí hân hoan kỷ niệm “những ngày tháng Tám mùa Thu lịch sử” của dân tộc Việt Nam, tại thành phố New York (Mỹ), Đại sứ Thongphane Savanphet dẫn đầu đoàn lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Phái đoàn Thường trực Lào tại Liên hợp quốc đến chúc mừng Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ngay trước thềm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thongphane Savanphet gửi tới Đại sứ Đỗ Hùng Việt cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam và gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất trong dịp kỷ niệm đặc biệt này của nhân dân Việt Nam anh em.

Đại sứ Lào đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, tin cậy giữa hai Phái đoàn trong thời gian qua; cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Lào hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng gắn bó và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt cảm ơn tình cảm tốt đẹp, chân thành của Đại sứ Thongphane Savanphet và các đồng chí, đồng nghiệp Lào dành cho Việt Nam.

Nhân dịp này, Trưởng Phái đoàn Việt Nam chúc mừng Lào đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Uỷ ban ASEAN tại New York trong năm 2024, tin tưởng Lào sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò thành viên Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) và Hội đồng chấp hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) trong năm 2025.

Trong bầu không khí hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em, hai Đại sứ bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; nhất trí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Phái đoàn tại New York, ủng hộ lẫn nhau và phối hợp hiệu quả trên các vấn đề cùng quan tâm tại Liên hợp quốc./.

Tám thập kỷ xây dựng, phát triển và tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào Kỷ niệm 80 năm xây dựng, phát triển và tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào với những thành tựu lớn và truyền thống đoàn kết vượt thời gian.