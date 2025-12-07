Điểm nhấn trong việc kết nối văn hóa Việt-Hàn

Hàn Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ quốc tế hóa giáo dục bậc cao, thu hút đông đảo sinh viên quốc tế, trong đó cộng đồng du học sinh Việt Nam là lực lượng đông nhất với gần 100.000 em đang học tập và sinh sống tại nước này.

Trong bối cảnh hợp tác giáo dục - văn hóa giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, cuộc thi “Viết về đời sống dành cho du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc” lần thứ nhất được tổ chức tại Đại học Kyunghee (Seoul) ngày 6/12 đã trở thành điểm nhấn trong việc kết nối giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc.

Các thí sinh việt Nam chụp ảnh cùng Ban Tổ chức tại Trường Đại học Kyunghee. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đơn vị tổ chức sự kiện này là Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt - Hàn chủ trì phối hợp với Quỹ G&M Global và Bong&Seol Initiative. Bà Đỗ Thị Bích Ngọc - Tham tán phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ đã đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự sự kiện.



Tham dự vòng chung kết có 18 thí sinh đến từ các trường đại học trên khắp Hàn Quốc. Các thí sinh đã phải trải qua 3 vòng thi: viết bài tự luận bằng tiếng Hàn với độ dài từ 2.000-3.000 từ; phỏng vấn trực tuyến và những thí sinh cao điểm nhất được chọn vào chung khảo sẽ trình bày tóm tắt bài viết bằng tiếng Hàn để thể hiện kỹ năng diễn thuyết.



Các thí sinh tham gia chung khảo đã mang đến những chia sẻ khác nhau về những trải nghiệm trong quá trình du học tại Hàn Quốc. Từ những ấn tượng tốt đẹp và mới mẻ về Hàn Quốc, tình cảm ấm áp với người dân bản địa đến những khó khăn, thiên kiến và những nỗi buồn mà các em đã gặp phải, khi sinh sống và học tập ở “Xứ sở Kim Chi.”



Em Nguyễn Thị Ngọc Phú - sinh viên năm thứ tư Khoa ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc thuộc trường Đại học Hàn Quốc (KU) chia sẻ về “Mùa Đông đầu tiên và cuộc gặp gỡ ấm áp” với cặp vợ chồng người bán bánh cá cao tuổi bên hè phố ở Seoul.

Những tình cảm chân thành, sự sẻ chia ấm áp của cụ bà 80 tuổi đã xoa dịu trái tim cô đơn của cô sinh viên năm đầu xa nhà, giúp Nguyễn Thị Ngọc Phú cảm thấy yêu mến và quyết tâm phấn đấu học tập tại Hàn Quốc.



Em Trần Quốc Hoàng - sinh viên Đại học Kookmin - chia sẻ tình yêu với Seoul trong em bắt đầu từ tình bạn bè. Những người bạn Hàn Quốc đã giúp Hoàng từ buổi ban đầu bỡ ngỡ trong sinh hoạt đến tìm hiểu và yêu mến văn hóa và con người của đất nước này.

Bài dự thi của Hoàng có đoạn: “Những tình cảm ấy đã khiến tôi biết trân trọng Seoul nhiều hơn. Những khoảnh khắc đẹp và cả những lúc khó khăn tôi đã trải qua cùng bạn bè, tất cả đã kết tinh lại và trở thành viên ngọc quý trong ký ức của tôi. Khi những trải nghiệm cuộc sống và tình cảm hòa vào một nơi nào đó, nơi ấy không chỉ là địa điểm và trở thành 'chốn thuộc về'. Đối với tôi, Seoul là một nơi như thế…"



Bà Kim Young Shin, Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hóa Việt - Hàn cho biết du học sinh Việt Nam có số lượng đông nhất tại Hàn Quốc. Đặc biệt, Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều nét văn hóa tương đồng. Vì thế, việc nuôi dưỡng những thế hệ trẻ có trình độ là điều rất quan trọng đối với tương lai của chúng ta.

Mục đích của cuộc thi là tạo sự thấu hiểu thông qua tiếng nói chân thật của các du học sinh, tăng cường kết nối, ổn định tâm lý cho cộng đồng du học sinh, giới thiệu những hình ảnh tích cực của du học sinh đến xã hội Hàn Quốc, lưu giữ hành trình du học làm tư liệu giáo dục và thông qua đó góp phần nhỏ bé vào xây dựng hệ sinh thái lao động cũng như xã hội đa văn hóa bao dung hơn.



Kết quả chung cuộc, Ban giám khảo đã trao 1 giải đặc biệt cho em Trần Quốc Hoàng; 3 giải nhất cho các thí sinh, 6 giải nhì, 8 giải ba và 12 khuyến khích

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt - Hàn là một tổ chức được thành lập dựa trên nền tảng nghiên cứu văn hóa Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa Hàn - Việt và đóng góp cho xã hội đa văn hóa tại Hàn Quốc./.

