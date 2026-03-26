Tổng thống Trump thăm Trung Quốc vào tháng 5 để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

Ngày 25/3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 14-15/5 để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi hoãn hội nghị thượng đỉnh trước đó vì chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Iran.

Phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng dự kiến đón Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện đến thăm Mỹ trong năm nay.

Khi được hỏi liệu thời điểm chuyến đi có cho thấy ông Trump kỳ vọng xung đột ở Iran sẽ kết thúc sớm, bà Leavitt đưa ra nhận định khá lạc quan rằng Washington đang tính toán chiến dịch này chỉ kéo dài trong khoảng 4 đến 6 tuần.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cũng xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian ông ở thăm Trung Quốc vào ngày 14 và 15/5.

Lãnh đạo Mỹ khẳng định cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 sẽ là "sự kiện bước ngoặt" mà ông rất mong chờ.

Ông cũng nhấn mạnh các quan chức Mỹ và Trung Quốc đang “hoàn tất các khâu chuẩn bị” cho các chuyến thăm “mang tính lịch sử” ở cả Bắc Kinh và Washington.

Nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Trump đến Trung Quốc sau 8 năm. Nhà lãnh đạo Mỹ ban đầu lên kế hoạch thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 nhằm thúc đẩy tái thiết quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Trump và ông Tập Cận Bình từng gặp nhau tại Hàn Quốc hồi tháng 10/2025 và đạt được thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Quyết định lùi ngày thăm diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang căng thẳng, đẩy giá năng lượng lên mức cao trong nhiều năm và làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu, đặc biệt khi eo biển Hormuz bị ảnh hưởng./.

