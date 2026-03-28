Thủ đô của Trung Quốc phê duyệt quy định mới về thiết bị bay không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh của nước này vừa thông qua các quy định mới nhằm tăng cường công tác quản lý thiết bị bay không người lái (drone). Các quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5.

Quy định mới, được Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Bắc Kinh thông qua ngày 27/3, bao quát các hoạt động vận hành thiết bị bay không người lái.

Mọi chuyến bay ngoài trời của các thiết bị này tại Bắc Kinh đều phải xin cấp phép trước và các khu vực bay chuyên dụng sẽ được thiết lập để phục vụ hoạt động đặc thù, bao gồm nghiên cứu, giáo dục và thử nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp.

Tại buổi họp báo, bà Hùng Thanh Hoa (Xiong Jinghua)-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế thuộc Ủy ban Thường vụ cho biết các quy định này được ban hành nhằm cân bằng giữa vấn đề an toàn công cộng với sự phát triển về công nghệ và kinh tế.

Theo bà, văn bản pháp quy này thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng đối với hoạt động vận hành, mua bán, vận chuyển và lưu trữ thiết bị bay không người lái, đồng thời vẫn dành không gian cho các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và những hoạt động hợp pháp khác.

Quy định mới cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với các ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Các trường học và trường đại học được phép mua sắm, lưu trữ và vận hành thiết bị bay không người lái thông qua các kênh được cấp phép nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, thực hiện các thí nghiệm khoa học và phát triển công nghệ.

Các quy định cũng áp dụng cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động sản xuất và phân phối thiết bị bay không người lái. Mọi hành vi sản xuất, lắp ráp, cải tạo hoặc can thiệp trái phép vào thiết bị đều bị nghiêm cấm.

Tương tự, việc mua bán hoặc vận chuyển thiết bị bay không người lái cùng các linh kiện cốt lõi bên trong phạm vi thành phố Bắc Kinh cũng bị cấm, trừ trường hợp thiết bị đó đã hoàn tất thủ tục đăng ký định danh chính chủ và xác minh thông tin theo quy định.

Giới chức địa phương khẳng định các biện pháp này phản ánh cam kết của Bắc Kinh trong việc đảm bảo an toàn bay tầm thấp, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như thúc đẩy sự phát triển một cách bài bản và có trật tự của lĩnh vực thiết bị bay không người lái phục vụ cho các ngành công nghiệp, nghiên cứu và giáo dục./.

