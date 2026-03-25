Tổng thống Hàn Quốc khẳng định mục tiêu top 4 cường quốc quốc phòng thế giới

Ngày 25/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh các tiêm kích KF-21 sản xuất hàng loạt đầu tiên do nước này tự phát triển là biểu tượng cho khát vọng tự chủ quốc phòng, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa Hàn Quốc trở thành một trong bốn cường quốc quốc phòng hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại lễ bàn giao lô máy bay đầu tiên ở trụ sở Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) tại thành phố Sacheon thuộc tỉnh Gyeongsang Nam, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Hàn Quốc đã sở hữu các hệ thống vũ khí có thể bảo vệ hòa bình bằng chính công nghệ của mình, không chỉ trên bộ, trên biển mà còn trên không.

Sau nhiều năm phát triển và thử nghiệm nguyên mẫu, những máy bay tiêm kích KF-21 do Hàn Quốc thiết kế và sản xuất nay chính thức được đưa vào biên chế. Đây là kết tinh của khát vọng tự chủ quốc phòng mà Hàn Quốc đã theo đuổi suốt hơn nửa thế kỷ.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào các công nghệ hàng không quân sự tiên tiến cũng như tận dụng thành công của chương trình KF-21 Boramae - dự án phát triển máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 tiên tiến, làm nền tảng để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, hiện thực hóa mục tiêu đưa Hàn Quốc vươn lên nhóm 4 cường quốc quốc phòng hàng đầu toàn cầu.

Cùng với KF-21, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đánh giá cao các khí tài chủ lực khác như pháo tự hành K9 Thunder và hệ thống tên lửa phòng không Cheongung II, cho rằng đây là minh chứng cho năng lực quốc phòng đẳng cấp thế giới của đất nước Đông Bắc Á này.

Hàn Quốc khởi động chương trình phát triển KF-21 từ năm 2015 nhằm chế tạo tiêm kích siêu thanh nội địa, thay thế các dòng máy bay đã lỗi thời như McDonnell Douglas F-4 Phantom II và Northrop F-5 đang phục vụ trong lực lượng Không quân nước này./.

