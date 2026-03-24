Hợp tác Mekong-Lan Thương: Dấu ấn 10 năm và kỳ vọng “thập kỷ vàng” mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sau một thập kỷ hình thành và phát triển, cơ chế Hợp tác Mekong-Lan Thương (LMC) đang nổi lên như một trong những mô hình hợp tác tiểu vùng năng động nhất châu Á, với những bước tiến rõ nét về kinh tế, an ninh và giao lưu nhân dân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ nhất tổ chức tại Bắc Kinh tối 23/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định quan hệ giữa các quốc gia Mekong-Lan Thương ngày càng gắn kết, với đà phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và 5 nước Mekong đã vượt 500 tỷ USD, tăng tới 150% so với một thập kỷ trước.

Không chỉ dừng ở kinh tế, hợp tác trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống như phòng chống thiên tai, y tế công cộng cũng được đẩy mạnh, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực. Giao lưu nhân văn ngày càng sâu sắc với các sáng kiến như “thị thực Mekong-Lan Thương” và hàng loạt dự án quy mô nhỏ nhưng thiết thực, trực tiếp cải thiện đời sống người dân.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 10 năm diễn ra Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ nhất. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo các nước lưu vực sông Mekong, 6 nước đã duy trì nền văn hóa Mekong-Lan Thương “đối xử bình đẳng với nhau, hỗ trợ lẫn nhau chân thành và thân thiết như gia đình,” đồng thời thực hiện tinh thần Mekong-Lan Thương “phát triển là trên hết, tham vấn bình đẳng, thực dụng và hiệu quả, cởi mở và bao dung,” tạo nên tốc độ phát triển Mekong-Lan Thương “tiến bộ mỗi ngày, thành tựu mỗi tháng và vượt bậc mỗi năm.”

Hợp tác Mekong-Lan Thương đã phát triển từ "một hạt giống thành một cây đại thụ," tạo nên hình mẫu cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai.

Trong bối cảnh thế giới biến động, Trung Quốc và các nước thành viên đang hướng tới việc xây dựng phiên bản nâng cấp Hợp tác Mekong-Lan Thương 2.0, với trọng tâm là tăng cường phối hợp chiến lược, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng các sáng kiến tiên phong. Mục tiêu không chỉ là phát triển kinh tế, mà còn góp phần định hình mô hình quản trị khu vực hiệu quả hơn.

Ông Chatchai Viriyavejakul, Đại sứ Thái Lan tại Trung Quốc, nước đồng Chủ tịch Hợp tác Mekong-Lan Thương, phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Cùng chung đánh giá tích cực, ông Chatchai Viriyavejakul-Đại sứ Thái Lan tại Trung Quốc, nước đồng chủ tịch Hợp tác Mekong-Lan Thương-nhấn mạnh tới những thành tựu nổi bật của Hợp tác Mekong-Lan Thương trong 10 năm qua, đồng thời kêu gọi các quốc gia tiếp tục tăng cường đoàn kết, hướng tới xây dựng một cộng đồng an toàn, bền vững và phát triển bao trùm.

Được khởi động từ năm 2016, cơ chế Hợp tác Mekong-Lan Thương quy tụ 6 quốc gia gồm Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường kết nối và cùng nhau gìn giữ hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực Mekong-Lan Thương.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, các bên kỳ vọng mở ra “thập kỷ vàng” tiếp theo, đưa hợp tác Mekong- Lan Thương trở thành động lực quan trọng không chỉ cho khu vực, mà còn đóng góp tích cực vào tăng trưởng và ổn định toàn cầu./.

