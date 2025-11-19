Hợp tác toàn diện về phòng, chống buôn người trong khu vực Tiểu vùng sông Mekong

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị Bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người lần thứ 6 (IMM6); Sáng kiến phối hợp cấp Bộ trưởng về phòng, chống mua bán người các nước Tiểu vùng sông Mekong (Tiến trình COMMIT). Hội nghị có chủ đề “Tăng cường hợp tác khu vực phòng, chống mua bán người trong kỷ nguyên số.”

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trưởng đoàn các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam), đại sứ và đại diện 6 nước thành viên Tiến trình COMMIT, các tổ chức quốc tế.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới các trưởng đoàn, đại diện các tổ chức quốc tế cùng toàn thể đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức sự kiện quan trọng này, nhằm góp phần đưa tiến trình hợp tác giữa các nước Tiểu vùng Mekong trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm mua bán người ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, trước tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và mặt trái của nền kinh tế thị trường, Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, khó lường, trong đó có tội phạm mua bán người, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự, an toàn xã hội của mỗi quốc gia.

Tội phạm mua bán người đang có xu hướng liên kết với các loại tội phạm xuyên quốc gia khác, khi các đối tượng ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc, rửa tiền, vận chuyển hàng cấm… Đặc biệt, trong kỷ nguyên số và với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, tội phạm mua bán người đã triệt để lợi dụng không gian mạng để phạm tội bằng các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây nhiều khó khăn cho các lực lượng thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đối với Việt Nam, xác định phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp, kế hoạch, chương trình, chính sách, mà trực tiếp là Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hằng năm, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người," "Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người" và mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên toàn quốc nhằm hướng tới một xã hội an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, ngày 28/11/2024, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người, góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng, chống mua bán người, củng cố hành lang pháp lý, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế.

Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp đấu tranh với tội phạm mua bán người và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Việt Nam cũng đang gặp nhiều thách thức, đó là: Các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ngày càng tinh vi; việc ứng dụng khoa học công nghệ cao vào hoạt động phạm tội ngày càng gia tăng; công tác hồi hương, tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân còn nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng cho rằng đây không chỉ là thách thức riêng của Việt Nam mà còn là thách thức chung của các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương về phòng, chống mua bán người, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người trong cơ chế hợp tác Tiến trình COMMIT.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, COMMIT là diễn đàn hàng đầu để các cơ quan thực thi pháp luật của các nước đánh giá tình hình, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống mua bán người, thống nhất các nội dung và biện pháp để thúc đẩy hợp tác.

Việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tiến trình COMMIT năm 2025 nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng chủ trì, đăng cai tổ chức Hội nghị IMM 6 với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực trong đấu tranh, chống mua bán người trong kỷ nguyên số" không chỉ là minh chứng cho tinh thần tăng cường hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, mà còn là bước tiến quan trọng nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, cùng phát triển bền vững giữa các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng.

Chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà cơ chế hợp tác Tiến trình COMMIT đã đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng cơ chế quan trọng này sẽ phát huy những thành công đã đạt được, tiếp tục là diễn đàn để các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng thúc đẩy hợp tác toàn diện về phòng, chống tội phạm mua bán người nói riêng, cũng như hợp tác tổng thể của các nước trong Tiểu vùng Mekong nói chung.

Trong khuôn khổ hội nghị năm nay, Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tích cực tham gia thảo luận một cách thẳng thắn, toàn diện, thực chất để thống nhất các định hướng, biện pháp có tính khả thi cao, nhằm thúc đẩy hiệu quả nhất hợp tác trong khu vực về phòng, chống mua bán người trong thời gian tới, mà trọng tâm là Tuyên bố chung của hội nghị và Kế hoạch hành động Tiểu vùng giai đoạn 2025-2035.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức và diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm mua bán người, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, Việt Nam và các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng cần tiếp tục chung sức, huy động các nguồn lực và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân với phương châm lấy nạn nhân làm trung tâm, góp phần xây dựng khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng ổn định, an toàn, phát triển bền vững và thịnh vượng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn đến các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong khu vực, các tổ chức quốc tế đã tích cực đồng hành cùng cơ quan chức năng của Việt Nam trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm mua bán người trong suốt thời gian qua.

Trong sáng 19/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiếp xã giao Trưởng đoàn các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan sang dự Cuộc họp nhóm công tác chung (RTF) và Hội nghị IMM 6./.

Công ước Hà Nội - khuôn khổ pháp lý chống lừa đảo, mua bán người qua mạng Theo bà Kendra Rinas - Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Công ước Hà Nội sẽ cung cấp khuôn khổ pháp lý vững chắc để chống lừa đảo, mua bán người qua mạng.