Phá chuyên án mua bán người, giải cứu thành công 13 nạn nhân

Chiều 15/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 3 đối tượng lừa bán 13 nạn nhân tại Nghệ An vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Điểm chung của chuyên án trên là các nạn nhân đều bị bán với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao.”

Cơ quan Công an xác định 3 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán người nói trên là Vi Thị Lan (31 tuổi, trú xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh); Lô Thị Vuông (32 tuổi, trú xã Nga My, tỉnh Nghệ An) và Lô Thị Nhâm (21 tuổi, trú phường An Dương, thành phố Hải Phòng).

Lan là đối tượng từng có thời gian làm việc tại nước ngoài nên có mối quan hệ quen biết với một số “ông chủ” bên kia biên giới.

Nắm được thông tin các công ty lừa đảo tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng cần tìm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc nên Vi Thị Lan câu kết với một đối tượng có quan hệ họ hàng với mình là Lô Thị Vuông thiết lập đường dây mua bán người, đưa sang Khu vực kinh tế Tam giác vàng nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện kế hoạch, với chiêu bài “việc nhẹ lương cao,” các đối tượng đã lừa bán 13 bị hại tại các xã miền tây tỉnh Nghệ An vào làm việc tại các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Đáng chú ý, trong chuyên án này, Lô Thị Nhâm từ vai trò là nạn nhân bị Lan và Vuông bán đã tích cực tham gia vào đường dây mua bán người của Lan và Vuông khi đã lừa một số bị hại bán qua bên kia biên giới.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữa tháng 9/2025, xác định 3 đối tượng trên đã có mặt tại lãnh thổ Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Bình Chuẩn đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan huy động tối đa lực lượng, thành lập 3 Tổ công tác tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và thành phố Hải Phòng đồng loạt bắt giữ Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm; đồng thời giải cứu thành công 13 nạn nhân bị các đối tượng trên lừa bán.

Chuyên án đang được lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh mở rộng./.

