Xuất khẩu của Hàn Quốc đạt kỷ lục nhờ nhu cầu chất bán dẫn tăng cao

Theo số liệu từ Cục Hải quan Hàn Quốc công bố hôm 23/3, trong thời gian từ ngày 1 đến 20/3, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 53,3 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường nước ngoài đối với chất bán dẫn.

Đây là kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của nước này trong giai đoạn đã nêu.

Nhập khẩu của Hàn Quốc trong giai đoạn này cũng tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 41,2 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại 12,1 tỷ USD.

Báo cáo của Cục Hải quan Hàn Quốc cho thấy xuất khẩu tính theo ngày tăng vọt 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,55 tỷ USD. Tổng số ngày làm việc là 15 ngày, so với 14 ngày được ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

Xét theo từng mặt hàng, xuất khẩu chất bán dẫn tăng 163,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục 18,7 tỷ USD nhờ giá chip nhớ tiếp tục tăng cao trong bối cảnh nhu cầu lớn về máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI).

Con số trên đánh dấu mức cao nhất từng được ghi nhận trong 20 ngày đầu tiên của bất kỳ tháng nào. Xuất khẩu chip chiếm 35% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong giai đoạn nêu trên, tăng 15,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong thời gian từ ngày 1-20/3, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Hàn Quốc cũng tăng vọt 49%, đạt 3,2 tỷ USD. Xuất khẩu ôtô tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,7 tỷ USD, trong khi xuất khẩu tàu giảm 3,9% xuống còn 2,1 tỷ USD.

Xét theo điểm đến, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Xứ sở kim chi," đã tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,8 tỷ USD.

Trong khi đó, bất chấp chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, các lô hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ cũng tăng 57,8% đạt 10,6 tỷ USD./.

Hàn Quốc đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu lên mức cao kỷ lục 740 tỷ USD Hàn Quốc sẽ thực hiện một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng ra nước ngoài của 8 lĩnh vực xuất khẩu chủ lực; mở rộng tài trợ thương mại trong khi bất ổn thương mại toàn cầu gia tăng.