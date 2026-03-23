Giá dầu Brent tăng vượt mức 113 USD/thùng sau khi Mỹ ra tối hậu thư cho Iran

Giá dầu thế giới tăng vào đầu phiên 23/3, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz trong 48 giờ nếu không sẽ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, và Israel cảnh báo chiến sự sẽ tiếp tục trong vài tuần.

Ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch 23/3 (tức 5 giờ sáng ngày 23/3 theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 5/2026 tăng gần 2% lên 113,44 USD/thùng, trước khi giảm xuống khoảng 111 USD/thùng sau khoảng 45 phút giao dịch.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 5/2026 đã tăng 1,8% lên hơn 100 USD/thùng, trước khi giảm nhẹ sau đó.

Ngày 27/2, một ngày trước khi các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu diễn ra, giá dầu WTI và Brent lần lượt ở mức 67,02 USD/thùng và 72,48 USD/thùng.

Khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz bị phong tỏa, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí của thế giới.

Tình trạng tắc nghẽn đã gần như làm tê liệt toàn bộ hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua tuyến đường thủy hẹp này, và giá dầu đã tăng vọt.

Đăng tải trên mạng xã hội Truth Social vào tối 21/3, ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các nhà máy điện của Iran, "bắt đầu với nhà máy lớn nhất trước," nếu nước này không mở lại hoàn toàn eo biển trong vòng 48 giờ, tính đến 23 giờ 44 phút GMT ngày 23/3, theo thời điểm ông đăng bài.

Đáp lại, cơ quan chỉ huy quân sự chính của Iran, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiy, cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khử muối thuộc về Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó, Tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, hôm 22/3 cho biết sẽ mở rộng chiến dịch trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, và cảnh báo về một chiến dịch kéo dài./.

