Nông sản vào mùa, người dân tăng mua hỗ trợ nhà vườn

Những ngày gần đây, thị trường nông sản tại Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến nguồn cung dồi dào, giá bán xuống mức rất thấp từ 5.000-20.000 đồng/kg, tập trung vào những nhóm trái cây nhiệt đới như cam, dưa hấu, thanh long.

Người dân thành phố tích cực chung tay tiêu thụ nông sản, hỗ trợ người trồng vùng nguyên liệu.

Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như Phan Văn Trị, Cộng Hòa, Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng… dễ dàng bắt gặp nhiều điểm bán nông sản “di động,” chất đầy các loại trái cây theo mùa. Nhiều xe kéo để biển 5.000-10.000 đồng/kg với dưa hấu, cam, trong khi thanh long ruột trắng từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg.

Người bán hàng phản ánh, qua Tết là thời điểm trái cây rộ vụ ở nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khiến sản lượng cần tiêu thụ rất lớn. Với mặt hàng cam sành, chị Nguyễn Thị Thu, tiểu thương bán cam trên đường Phạm Hữu Lầu cho biết, giá bán xô tại vườn chỉ hơn 1.000 đồng/kg, nếu hàng tuyển có giá khoảng 2.000 đồng/kg, cộng chi phí vận chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh, mức giá bán phổ biến từ 5.000-10.000 đồng/kg.

“Vùng cam Vĩnh Long đang rất dồi dào. Những túi cam gói sẵn 10 kg thường có giá 50.000 đồng, trong khi giá bán lẻ 15.000 đồng/2 kg với loại nhỏ và 10.000 đồng/kg với loại to. Thường dịp này trong năm cam đều về thành phố với giá rất rẻ,” chị Thu cho biết.

Trong khi đó, anh Bùi Văn Nam chuyên bán dưa hấu trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay cả Long An và Gia Lai đều đang vào chính vụ thu hoạch dưa hấu nên nguồn cung rất dồi dào, giá rẻ hơn khá nhiều so với thời điểm trước Tết. Sản lượng dưa hấu tại Gia Lai rất lớn, từ khoảng đầu tháng 3 tới nay đã tiêu thụ hàng chục tấn.

Dưa hấu tại Gia Lai có đặc điểm là trái to, nhưng được cái giá rẻ, chưa đến 10.000 đồng/kg, có thời điểm chỉ có 7.000-8.000 đồng/kg nên người dân mua ủng hộ khá nhiều.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh mua trái cây trong chương trình Lễ hội "Trái cây nhiệt đới" tại siêu thị MM Mega Market Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Rất nhiều loại trái cây khác như thanh long, xoài… cũng được bày bán dồi dào từ chợ đến các điểm kinh doanh trái cây với giá bằng hơn nửa so với trước Tết. Nhiều loại nông sản như ớt chuông, bí đỏ, súp lơ trắng, cà chua cũng chỉ dao động từ 15.000-20.000 đồng/kg.

Theo chị Phạm Thị Toán, ngụ phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, xe đẩy trái cây bán hàng rộ vào sáng sớm và chiều sau 16 giờ, dọc theo các tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, khu vực chợ Tân Mỹ. Chỉ cần ghé vào 1 điểm bán hàng di động trên đường, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua sắm từ rau củ đến trái cây.

“Một quả dưa hấu 3-4 kg chưa đến 40.000 đồng, trong khi ớt chuông có chỗ bán chỉ 15.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp trong tình hình nhiều loại thực phẩm đang có dấu hiệu tăng giá. Nhìn chung, mình cũng phải lựa chọn kỹ một chút, tránh quả bị dập, hỏng vì họ bán sản lượng rất lớn, không tránh khỏi va đập,” chị Toán nhận xét.

Còn theo bà Đỗ Tường Vân, ngụ phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, có tuần riêng gia đình tiêu thụ đến 30 kg cam, vừa vắt uống, vừa đem biếu tặng người thân trong nhà. Trời nắng nóng mà cam rẻ quá nên cả nhà cũng tích cực uống để tăng sức đề kháng. Mỗi sáng bà Vân thường chuẩn bị 1 bình nước cam cho con cháu mang theo đi làm và đi học. Có thời gian, bà Vân còn vắt nước cam mang ra mời bạn bè tập thể dục cùng để cố gắng tiêu thụ giúp người trồng ở Vĩnh Long được phần nào hay phần ấy.

Không chỉ tại các điểm bán lẻ, trái cây giá rẻ cũng đổ bộ hệ thống siêu thị. Tại hệ thống GO!, dưa hấu Gia Lai, bí đỏ Đà Lạt được tiêu thụ mạnh trong chương trình đồng hành tiêu thụ cùng người trồng ở vùng nguyên liệu.

Bí đỏ Đà Lạt được bán tại siêu thị GO! Thành phố Hồ Chí Minh với giá chưa đến 10.000 đồng/kg. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Bích Vân-Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về việc vùng nguyên liệu Gia Lai gặp khó khăn trong tiêu thụ dưa hấu, đơn vị đã cử đội ngũ thu mua làm việc với tỉnh để lên kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ cho người dân.

“Chúng tôi kết hợp với các nhà cung cấp dưa hấu từ nguồn cung từ tỉnh Gia Lai vào hệ thống, với mức giá chỉ từ 7.000-9.000 đồng/kg tại các siêu thị GO!, Top Market, giúp người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh và cả nước có thể sử dụng trái dưa hấu ngon, chất lượng từ vùng trồng, qua đó tiếp sức cho người dân vùng nguyên liệu,” bà Vân cho biết.

Theo công văn từ Sở Công Thương Gia Lai, tổng diện tích dưa hấu trên địa bàn trên 2.700 ha, năng suất phổ biến từ 38-50 tấn 1 ha. Hiện giá bán trung bình tại ruộng chỉ từ 500-600 đồng/kg, thu hoạch rộ trong tháng 3 và tháng 4. Chương trình đồng hành tiêu thụ nông sản kéo dài từ đầu tháng 3 đến hết vụ thu hoạch, dự kiến tiêu thụ khoảng 200 tấn dưa hấu cho nông dân tỉnh Gia Lai, góp phần ổn định thị trường, tránh tình trạng cung-cầu, “được mùa mất giá,” khiến người dân vùng trồng rơi vào cảnh lao đao.

Tại nhiều hệ thống siêu thị khác như Saigon Co.op, các loại dưa hấu miền Đông cũng đang được niêm yết giá bán khoảng 8.000 đồng/kg, hay hệ thống MM Mega Market Việt Nam tổ chức lễ hội trái cây nhiệt đới, tăng nguồn cung các loại trái cây theo mùa trong nước phục vụ người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tình trạng nhiều loại nông sản giá thấp đổ bộ Thành phố Hồ Chí Minh gần đây do nhiều vùng nông sản từ miền Trung, Tây Nguyên đổ về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đều đang vào mùa thu hoạch rộ.

Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu không thuận lợi cũng khiến lượng lớn nông sản dồn vào thị trường trong nước. Tuy nhiên, đây cũng là hệ quả của việc sản xuất còn mang tính tự phát, không theo nhu cầu thị trường, dẫn đến dư cung trong bối cảnh cầu giảm, giá cả xuống thấp.

Điệp khúc "được mùa mất giá" tái diễn nhiều năm nay, cho thấy bài toán thị trường cung-cầu vẫn còn nhiều nút thắt. Tuy nhiên, với thị trường tiêu thụ lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, các loại nông sản nếu đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá hợp lý vẫn có chỗ đứng nhất định, vừa giúp người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu, vừa thúc đẩy sản xuất tại vùng nguyên liệu./.

