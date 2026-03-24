Hoạt động kinh doanh tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 11 tháng

Kết quả khảo sát công bố ngày 24/3 của S&P Global cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tháng 3/2026 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng.

Nguyên nhân là do cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng và các chi phí đầu vào khác tăng cao, làm dấy lên lo ngại về tình trạng lạm phát tăng tốc trong những tháng tới.

Cụ thể, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Mỹ – theo dõi cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ – đã giảm xuống mức 51,4 điểm trong tháng này, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025.

Mặc dù con số trên 50 điểm vẫn thể hiện sự tăng trưởng của khu vực tư nhân, nhưng đây là tháng sụt giảm thứ hai liên tiếp của chỉ số này.

Ông Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, nhận định: “Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 3 phản ánh sự kết hợp không mong muốn giữa tăng trưởng chậm lại và lạm phát gia tăng sau khi xung đột bùng phát tại Trung Đông. Các doanh nghiệp đang báo cáo sự sụt giảm nhu cầu do những bất ổn và tác động từ chi phí sinh hoạt phát sinh từ cuộc chiến.”

Sự sụt giảm trong tháng này chủ yếu tập trung ở lĩnh vực dịch vụ, với chỉ số PMI dịch vụ giảm từ 51,7 điểm trong tháng 2 xuống 51,1 điểm.

Ngược lại, hoạt động sản xuất ghi nhận sự cải thiện bất ngờ khi chỉ số PMI tăng lên 52,4 điểm, một phần nhờ tác động từ thuế quan đối với các đơn hàng bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã khiến giá dầu tăng vọt hơn 30% và giá xăng trung bình tại Mỹ tăng gần 1 USD/gallon (khoảng 3,78 lít), gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất.

Theo S&P Global, chỉ số giá đầu vào mà các doanh nghiệp phải chi trả đã nhảy vọt lên mức 63,2 điểm từ mức 60,0 điểm trong tháng trước.

Tình trạng này buộc các doanh nghiệp phải chuyển gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng, đẩy chỉ số giá đầu ra lên mức 58,9 điểm. Các chuyên gia dự báo lạm phát giá tiêu dùng có thể sẽ quay trở lại mức khoảng 4%.

Bên cạnh áp lực giá cả, tâm lý thận trọng cũng khiến thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu. Chỉ số việc làm trong khu vực tư nhân đã giảm xuống 49,7 điểm, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên sau 13 tháng. Các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ đang có xu hướng cắt giảm chi phí vận hành trước những bất ổn kinh tế hiện nay.

Tuần trước, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất và đưa ra dự báo về mức lạm phát cao hơn, đồng thời dự báo sẽ chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất duy nhất trong năm nay.

Ông Williamson cảnh báo Fed sẽ phải đối mặt với bài toán nan giải khi vừa phải kiềm chế rủi ro lạm phát, vừa phải đối phó với nguy cơ nền kinh tế mất đà tăng trưởng, tùy thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột cũng như tác động của nó đối với giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Fed giữ nguyên lãi suất trước dự báo lạm phát và rủi ro kinh tế gia tăng Trong thông báo, Fed cho biết những tác động từ các diễn biến tại Trung Đông đối với nền kinh tế Mỹ hiện vẫn chưa chắc chắn, đồng thời lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang duy trì ở mức ổn định.