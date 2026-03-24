Giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh, tỷ giá tại các ngân hàng cộng thêm 20 đồng

Giá vàng trong nước tăng mạnh phiên mở cửa phiên sáng nay (24/3). Cùng lúc, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng cộng thêm 20 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 5 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji, Công ty Phú Quý niêm yết từ 164,9-167,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 23/4.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng tăng mạnh khi mở cửa giao dịch. Theo đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn giao dịch từ 165,5-168,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước đó; Công ty Phú Quý thông báo vàng nhẫn từ 164,7-167,7 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,7 triệu đồng so với chốt phiên ngày 23/3.

Trong nhiều phiên vừa qua, dù giá vàng trồi sụt liên tục song chênh lệch chiều mua vào/bán ra của giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý này giao dịch ở ngưỡng 4.327 USD/ounce. Ở mức giá này, sau khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 137,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 30,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 23/3 là 25.109 đồng/USD, tăng 19 đồng so với ngày 23/3. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, doanh nghiệp thông báo tỷ giá USD từ 26.094-26.364 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank áp dụng tỷ giá USD từ 26.162-26.364 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng tăng 20 đồng so với chốt phiên ngày 23/3.

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.135-26.364 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch 26.120-26.364 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng tăng 20 đồng so với chốt phiên ngày 23/3./.

Giá vàng SJC giảm gần 7 triệu đồng trong ngày, chênh lệch với thế giới tiếp tục nới rộng Do giá vàng thế giới điều chỉnh mạnh nên hai thương hiệu vàng trong nước phiên chiều nay (23/3) tiếp tục giảm từ 5-7 triệu đồng/lượng. Mặc dù vậy, chênh lệch giữa vàng nội-ngoại vẫn giữ ở mức rất cao.