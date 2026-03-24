TotalEnergies từ bỏ điện gió ngoài khơi, đầu tư 1 tỷ USD vào nhiên liệu hóa thạch

Tại hội nghị năng lượng CERAWeek ở Houston, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum ngày 23/3 đã công bố thỏa thuận hoàn trả cho tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ và Pháp, TotalEnergies, khoảng 1 tỷ USD tiền mua quyền thuê đất để phát triển điện gió ngoài khơi, và tập đoàn này cam kết sẽ không phát triển bất kỳ dự án mới nào liên quan đến nguồn năng lượng này ở trong nước.

Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ chấm dứt các hợp đồng thuê tại khu vực Carolina Long Bay và New York Bight đều được ký kết vào năm 2022, và hoàn trả cho Total 928 triệu USD.

Total sẽ đầu tư số tiền này cho việc phát triển 4 dây chuyền tại nhà máy sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng Rio Grande ở Texas, và vào việc phát triển các mỏ dầu khí thông thường ở vịnh Mexico của Mỹ cũng như khai thác khí đá phiến trong năm 2026.

Giám đốc điều hành của Total, Patrick Pouyanne, cho rằng điện gió ngoài khơi không phải là cách sản xuất điện hiệu quả nhất về chi phí tại Mỹ.

Thỏa thuận này đánh dấu một chiến lược mới trong nỗ lực rộng lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược sự phát triển của các dự án điện gió ngoài khơi của Mỹ mà ông cho rằng tốn kém và không hiệu quả.

Chính quyền của ông đã chuyển hướng tăng cường sản xuất dầu khí trong nước và dừng các chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng sạch.

Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho rằng thỏa thuận là một chiến thắng nữa cho cam kết của Tổng thống Trump về năng lượng với giá cả phải chăng và đáng tin cậy cho tất cả người dân Mỹ.

Trong khi đó, tổ chức phi lợi nhuận vì sự phát triển của ngành năng lượng tái tạo Oceantic Network đã chỉ trích chính quyền của ông Trump vì sử dụng tiền thuế của người dân để ngăn chặn các dự án, ngay cả khi điện gió ngoài khơi vẫn tiếp tục là nguồn cung cấp điện đáng tin cậy và giá cả phải chăng cho lưới điện./.

