Xung đột tại Trung Đông: Mỹ cân nhắc nhiều phương án tác chiến

Truyền thông Mỹ ngày 23/3 đưa tin Washington đang gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran diễn biến phức tạp, đồng thời cân nhắc nhiều phương án tác chiến khác nhau.

Theo báo The Wall Street Journal, khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến sẽ đến Trung Đông ngày 27/3, trùng thời điểm kết thúc thời hạn đàm phán mới do Tổng thống Donald Trump vừa công bố sau khi ông cho biết Mỹ tạm dừng kế hoạch tấn công các nhà máy điện của Iran trong 5 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tới Trung Đông gồm tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli, tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans và Đơn vị Viễn chinh Lính thủy đánh bộ số 31. Ngoài ra, Đơn vị Viễn chinh số 11 trên tàu USS Boxer cũng sẽ được triển khai tới Trung Đông khoảng vài tuần sau đó.

Trong khi đó, tờ The New York Times đưa tin Lầu Năm Góc đang cân nhắc khả năng triển khai lực lượng lính nhảy dù từ “Lực lượng phản ứng nhanh” thuộc Sư đoàn Dù số 82 của Lục quân Mỹ - một lữ đoàn gồm khoảng 3.000 binh sỹ có khả năng được điều động trong vòng 18 giờ - để hỗ trợ các hoạt động quân sự tại Iran. Một trong những kịch bản được xem xét là kiểm soát đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Iran.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Trong vài năm gần đây, "Lực lượng phản ứng nhanh" đã được triển khai nhiều lần. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 9.000 cuộc không kích Iran, làm hư hại hoặc đánh chìm hơn 140 tàu hải quân của nước này kể từ hôm 28/2.

Những thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Iran bác bỏ thông tin của Tổng thống Trump nói rằng Mỹ đã có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Iran và sẽ tiếp tục tiến hành thêm các cuộc đàm phán khác trong tuần này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump về mọi kịch bản cho việc thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để đạt thỏa thuận với Iran. Ông Netanyahu cho biết, trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng những diễn biến chiến sự thực tế vừa qua có thể làm "bàn đạp" cho việc đạt được thỏa thuận nhằm “hiện thực hóa các mục tiêu của cuộc chiến.”

Hiện tại, quân đội Israel vẫn tiếp tục duy trì các cuộc không kích Iran, đồng thời mở rộng chiến dịch ở Liban nhằm vào lực lượng Hezbollah. Israel khẳng định sẽ “làm suy yếu chương trình tên lửa và hạt nhân” của Tehran./.

