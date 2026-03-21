Mỹ đề xuất Hamas giải giáp "không có ngoại lệ"

Hãng thông tấn Reuters ngày 21/3 đưa tin, sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy đã trao cho Hamas một đề xuất bằng văn bản về việc giải giáp, trong bối cảnh Washington tiếp tục triển khai kế hoạch tương lai cho Gaza.

Nguồn tin cho biết đề xuất đã được chuyển tới Hamas trong các cuộc gặp diễn ra tại Cairo trong tuần qua, với sự tham gia của ông Nickolay Mladenov, đặc phái viên của “Hội đồng Hòa bình” do Tổng thống Mỹ Donald Trump lập ra, phụ trách hồ sơ Gaza, và ông Aryeh Lightstone, trợ lý Đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff.

Theo nội dung đề xuất, việc giải giáp của Hamas là điều kiện then chốt để Israel rút quân khỏi Gaza và tiến hành tái thiết khu vực. Tuy nhiên, lực lượng này đến nay vẫn từ chối giải giáp.

Phát biểu gần đây, ông Mladenov cho biết các bên trung gian đã đạt được một khuôn khổ nhằm thúc đẩy tái thiết Gaza, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là tất cả các nhóm vũ trang phải giải giáp hoàn toàn, không có ngoại lệ.

Hiện phía Hamas chưa đưa ra bình luận chính thức về đề xuất trên. Các cuộc đàm phán về giải giáp trước đó đã bị gián đoạn khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2.

Trước đó, Kênh Sky News Arabia đưa tin Phong trào Hồi giáo Hamas đã đạt thỏa thuận với Mỹ, đồng ý hạ vũ khí để đổi lấy quyền tự do rời khỏi Dải Gaza cho các lãnh đạo nhóm và chuyển sang hoạt động chính trị.

Sky News Arabia hồi tháng 1 trích dẫn một nguồn tin Palestine giấu tên cho biết Hamas đã giao nộp một số vũ khí và bản đồ mạng lưới đường hầm ngầm của nhóm cho Mỹ thông qua “một cơ chế chưa được tiết lộ.”

Còn Mỹ cần đảm bảo Hamas sẽ được phép tiếp tục tham gia chính trị ở Gaza và một số quan chức cũng như cảnh sát thuộc phong trào Hồi giáo người Palestine này sẽ được phép làm việc cho chính quyền mới, với điều kiện họ vượt qua “quá trình kiểm tra an ninh của Israel-Mỹ.”

Cả Hamas và Washington đều chưa bình luận về thông tin trên. Tel Aviv cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận, nhưng nguồn tin lưu ý “Israel có những lo ngại đáng kể về một số thỏa thuận như vậy,” đặc biệt là điều khoản cho phép Hamas tiếp tục hoạt động chính trị ở Dải Gaza.

Trong suốt cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ “tiêu diệt hoàn toàn” Hamas.

Theo đài RT, thông tin được công bố chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ công bố và ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình ở Davos, Thụy Sĩ tháng 1/2026. Ban đầu được thiết kế như một nhóm nhỏ các chuyên gia kỹ thuật, chủ yếu đến từ các nước Ảrập vùng Vịnh để giám sát việc tái thiết và quản trị Gaza, nhưng hội đồng này về sau đã phát triển thành một tổ chức quốc tế rộng lớn, quy tụ lãnh đạo các nước, do ông Trump đứng đầu và giữ chức chủ tịch như mô tả trong điều lệ thành lập.

Khoảng 60 quốc gia đã được mời tham gia hội đồng với thời hạn 3 năm và các nước đóng góp 1 tỷ USD sẽ không bị xét lại tư cách thành viên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời và đề nghị quyên góp 1 tỷ USD từ tài sản của Moscow bị đóng băng ở Mỹ, bất kể ông có tham gia hội đồng hay không.

Đài RT thống kê, cho đến nay có khoảng 22 quốc gia đã đồng ý tham gia Hội đồng Hòa bình mới thành lập của ông Trump./.

Israel cảnh báo khả năng chiếm đóng Gaza nếu Hamas không giải giáp Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich tuyên bố, trong những ngày tới, Hamas sẽ nhận được tối hậu thư yêu cầu giải giáp vũ khí và phi quân sự hóa hoàn toàn Gaza.