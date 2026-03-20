Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hạ mức cảnh báo đi lại tới Venezuela

Ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã nới lỏng cảnh báo đối với công dân nước này khi đến Venezuela, khoảng 2 tháng rưỡi sau khi Washington tiến hành chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.



Theo khuyến cáo mới, Mỹ không còn yêu cầu công dân “tránh mọi chuyến đi” tới quốc gia Nam Mỹ này, mà hạ xuống mức “cân nhắc lại việc đi lại,” đồng thời cảnh báo cũng đã loại bỏ các rủi ro liên quan đến việc bị giam giữ oan hoặc bất ổn xã hội. Tuy nhiên, Washington vẫn lưu ý người dân cần thận trọng khi tới quốc gia này.



Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ nối lại quan hệ ngoại giao với Venezuela trong tháng này, chấm dứt giai đoạn gián đoạn kể từ khi Đại sứ quán Mỹ tại Caracas đóng cửa vào năm 2019.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, cùng ngày, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết thị thực vào Mỹ của ông đã được khôi phục, phản ánh dấu hiệu cải thiện trong quan hệ giữa hai nước sau giai đoạn căng thẳng.



Trước đó, Washington đã áp đặt trừng phạt kinh tế và cấm thị thực đối với ông Petro cùng một số người thân vào tháng 9/2025, sau các bất đồng liên quan đến chính sách chống ma túy. Tổng thống Donald Trump đã từng đe dọa hành động quân sự với Colombia, sau khi Washington tiến hành chiến dịch nhằm vào ông Maduro hồi đầu năm nay.



Khủng hoảng chỉ được tháo gỡ sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng, khi hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chống buôn bán ma túy. Ông Petro cho biết thị thực của mình có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ vào ngày 7/8, đồng thời đề nghị được gỡ khỏi danh sách trừng phạt của Mỹ./.

