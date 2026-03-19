Mexico tiếp tục triển khai tàu vận chuyển hàng cứu trợ tới Cuba

Các nhà chức trách Mexico hôm 18/3 cho biết một tàu chở hàng viện trợ nhân đạo sẽ rời cảng Progreso, bang Đông Nam Yucatán của nước này vào ngày 20/3 hướng tới Cuba trong khuôn khổ sứ mệnh quốc tế “Đoàn tàu châu Mỹ của chúng ta” nhằm hỗ trợ quốc đảo Caribe.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, con tàu được Hạm đội Sumud toàn cầu (GSF) hỗ trợ vận chuyển nhiều tấn lương thực, thuốc men thiết yếu, sản phẩm vệ sinh và các tấm pin năng lượng mặt trời đến Cuba.

Theo kế hoạch, 3 tàu khác sẽ xuất phát cùng ngày từ Đảo Phụ nữ, bang Quintana Roo của Mexico để hỗ trợ đoàn tàu dự kiến tới Cuba vào ngày 21/3.

Thông cáo của ban tổ chức nêu rõ đây là nỗ lực đoàn kết quốc tế chưa từng có nhằm cung cấp các nguồn hàng thiết yếu giúp người dân Cuba ứng phó với tình trạng khó khăn kinh tế và năng lượng hiện nay.

Hoạt động viện trợ, quyên góp này được thực hiện bằng đường không, đường bộ và đường biển, thể hiện tình đoàn kết với người dân Cuba.

Trước đó hôm 17/3, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng cho biết bà sẽ quyên góp cá nhân để hỗ trợ Cuba, đồng thời khẳng định viện trợ của Mexico dành cho quốc đảo này xuất phát từ tinh thần “đoàn kết và hữu nghị”. Cựu Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cũng đã kêu gọi hỗ trợ Cuba.

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh Mexico luôn phản đối các biện pháp cấm vận đối với Cuba và coi đây là một vấn đề mang tính nhân đạo và đoàn kết giữa các dân tộc.

Chính phủ Mexico sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại ngoại giao trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và La Habana có nhiều diễn biến phức tạp.

Hôm 28/2, 2 tàu của Hải quân Mexico đã cập cảng tại La Habana, mang theo khoảng 1.200 tấn lương thực trong gói viện trợ nhân đạo thứ hai nhằm hỗ trợ Cuba khắc phục khó khăn kinh tế hiện nay./.

