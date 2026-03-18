Argentina chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Ngày 17/3, Bộ trưởng Ngoại giao Argentina cho biết nước này đã chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), động thái tương tự của Mỹ hồi đầu năm nay.



Bộ Ngoại giao Argentina xác nhận nước này đã hoàn tất thủ tục rút khỏi WHO theo khung thời gian quy định của các hiệp ước quốc tế. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Pablo Quirno viết rằng: “Argentina sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế thông qua các thỏa thuận song phương và diễn đàn khu vực, đồng thời bảo toàn chủ quyền và năng lực tự quyết đối với các chính sách y tế quốc gia."



Cách đây 1 năm, chính quyền của Tổng thống Javier Milei đã công bố ý định rời WHO, đồng thời chỉ trích cách tổ chức này đối phó với đại dịch COVID-19.

Mỹ cũng chính thức rời khỏi WHO hồi tháng 1 vừa qua, một năm sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp để rút khỏi tổ chức đa phương này.



Sau quyết định trên, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ lấy làm tiếc và cảnh báo động thái này sẽ khiến Mỹ cũng như những nước khác trên thế giới trở nên kém an toàn hơn.

WHO đóng vai trò quan trọng trong việc “xóa sổ” bệnh đậu mùa và đối phó với các mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng như bệnh bại liệt, HIV/AIDS, Ebola và bệnh lao./.

