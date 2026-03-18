Cuba dần cấp điện trở lại sau sự cố mất điện toàn quốc

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Ủy ban điện lực quốc gia Cuba thông báo đã khôi phục việc cung cấp điện năng cho gần 20% dân số trên cả nước, sau sự cố ngắt kết nối hệ thống điện gây mất điện toàn quốc vào chiều 16/3 (theo giờ địa phương).



Cơ quan chức năng Cuba cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, đã kích hoạt các cơ chế cần thiết để sớm khôi phục hệ thống điện quốc gia, đảm bảo sự vận hành của nền kinh tế và sinh hoạt của người dân.



Tại thủ đô La Habana, khoảng 38% dân số đã được cung cấp điện, 40 bệnh viện có đủ điện và 3 trạm bơm nước đã hoạt động trở lại.



Hiện tổng công suất phát điện của Cuba chỉ đạt khoảng 1.300 MW/ngày, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ, buộc cơ quan chức năng phải thực hiện cắt điện luân phiên trên cả nước. Tình trạng mất điện kéo dài nhiều giờ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và nền kinh tế.



Trước tình trạng trên, Chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện Mặt Trời.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sản lượng điện từ các nhà máy điện Mặt Trời chỉ đủ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ điện ban ngày của người dân và sản xuất điện vẫn phụ thuộc phần lớn vào các nhà máy nhiệt điện.



Các nhà máy nhiệt điện của Cuba phần lớn đã cũ kỹ, thường xuyên thiếu vốn đầu tư và bảo dưỡng, dẫn tới hỏng hóc liên tục. Nhiều ước tính cho rằng Chính phủ Cuba cần khoảng 8 - 10 tỷ USD để cải tạo toàn diện lưới điện quốc gia.



Trong nỗ lực giảm bớt áp lực về kinh tế, giới chức Cuba cùng ngày 17/3 công bố một loạt quyết định nhằm tăng cường sự tham gia của người Cuba sống ở nước ngoài vào nền kinh tế đất nước, bao gồm cả việc tiếp cận các doanh nghiệp tư nhân, các dự án sản xuất và hệ thống tài chính quốc gia.



Trong chương trình truyền hình Mesa Redonda, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài, Óscar Pérez-Oliva Fraga, cho biết các quy định mới nhằm tạo điều kiện cho người Cuba sống ở nước ngoài tham gia trực tiếp hơn vào các hoạt động kinh tế của nước này.



Các biện pháp được công bố có khả năng cho phép người Cuba sống ở nước ngoài, ngay cả khi không có giấy phép cư trú hợp pháp tại Cuba, tham gia với tư cách là đối tác hoặc chủ sở hữu của các công ty tư nhân trong nước.

Sự tham gia này sẽ không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp nhỏ. Người Cuba ở nước ngoài cũng sẽ có thể tham gia vào các dự án quy mô lớn hơn, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng và các sáng kiến kinh tế lớn khác.



Tương tự, những công dân này sẽ được phép hợp tác với các công ty tư nhân của Cuba thông qua nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, cũng như thiết lập liên doanh với cả các thực thể nhà nước và tư nhân của Cuba, từ đó mở rộng khả năng hợp tác kinh tế.



Liên quan đến các hoạt động về đất đai, Phó Thủ tướng Óscar Pérez-Oliva Fraga cho biết kế hoạch cấp đất theo hình thức quyền sử dụng để phát triển các dự án sản xuất đang được triển khai.

Điều này sẽ thu hút đầu tư và chuyên môn từ người Cuba ở nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan khác.



Bên cạnh đó, người Cuba sinh sống ở nước ngoài sẽ có thể tham gia vào hệ thống tài chính và ngân hàng quốc gia. Theo đó, kiều bào sẽ có thể mở tài khoản ngân hàng ngoại tệ tại các ngân hàng Cuba, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến đầu tư, kinh doanh và các hoạt động kinh tế khác trong nước.



Ông Óscar Pérez-Oliva Fraga cũng khẳng định Cuba mở cửa giao thương với các công ty Mỹ, đề cập đến các cơ hội trao đổi kinh tế tiềm năng, mặc dù thừa nhận rằng những khả năng này vẫn phụ thuộc vào các hạn chế do lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ áp đặt.



Theo Phó Thủ tướng Óscar Pérez-Oliva Fraga, các biện pháp này là một phần trong các hành động nhằm mở rộng nguồn tài chính, vực dậy nền kinh tế quốc gia và tăng cường mối quan hệ kinh tế với cộng đồng người Cuba sinh sống ở nước ngoài./.

