Mỹ phát triển tên lửa siêu thanh giá rẻ mang tên ALRRM

Hải quân Mỹ đã lựa chọn công ty GuideTech để phát triển loại tên lửa phóng từ trên không mới mang tên ALRRM, với mục tiêu tạo ra một hệ thống vũ khí tốc độ siêu thanh nhưng chi phí thấp, đáp ứng nhu cầu chiến tranh hiện đại.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, GuideTech (có trụ sở tại Kansas) là công ty con của Palladyne AI - một công ty của Mỹ nổi tiếng trong vai trò là nhà phát triển robot. Hợp đồng vừa được ký kết đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược quân sự của Mỹ nhằm kết hợp giữa hiệu năng cao và khả năng triển khai rộng rãi với chi phí hợp lý.

Tên lửa ALRRM được thiết kế đạt tốc độ vượt Mach 4, tương đương hơn 4 lần tốc độ âm thanh, và có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 648km. Với đầu đạn nặng gần 70kg, hệ thống này cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở khoảng cách xa mà vẫn bảo đảm tính cơ động.

Điểm đáng chú ý là ALRRM sử dụng động cơ phản lực Ramjet dùng nhiên liệu rắn, cho phép duy trì tốc độ cao mà không cần mang theo chất oxy hóa như các hệ thống tên lửa truyền thống. Điều này giúp giảm trọng lượng, kéo dài tầm bay và tối ưu hóa hiệu quả tác chiến.

Trong điều kiện bay siêu thanh, bề mặt tên lửa phải chịu nhiệt độ trên 1.000 độ C, đòi hỏi vật liệu đặc biệt và chi phí rất cao. Tuy nhiên, thiết kế của ALRRM hướng tới việc đạt hiệu năng tương đương các hệ thống tiên tiến nhưng với chi phí thấp hơn đáng kể, phù hợp với xu hướng mới trong chiến lược quốc phòng của Mỹ.

Tên lửa này được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp để mang bên trong các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, bảo đảm khả năng tàng hình và không làm giảm hiệu suất bay. Điều này giúp tăng đáng kể năng lực tấn công trong các môi trường bị kiểm soát chặt chẽ.

Theo giới chuyên môn, ALRRM có thể tạo ra một lớp vũ khí mới, kết hợp giữa tốc độ, tầm xa và sức công phá trong một cấu hình nhỏ gọn, mở rộng khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương mà vẫn duy trì ưu thế chiến thuật.

Sự quan tâm của Hải quân Mỹ đối với dự án này phản ánh một thay đổi lớn trong tư duy quân sự, khi yếu tố chi phí trở thành trọng tâm, song song với sức mạnh. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, việc triển khai số lượng lớn vũ khí hiệu quả với giá thành thấp là yếu tố quyết định.

Chính sách quốc phòng dưới thời Tổng thống Donald Trump đang nhấn mạnh việc xây dựng thế hệ vũ khí mới, không chỉ mạnh mà còn phải khả thi về mặt tài chính, nhằm duy trì ưu thế quân sự lâu dài của Mỹ./.

