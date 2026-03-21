Mexico: 11 đối tượng thiệt mạng trong chiến dịch truy quét ma túy

Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico (SSPC) hôm 20/3 cho biết ít nhất 11 đối tượng nghi là thành viên băng đảng ma túy Sinaloa khét tiếng đã thiệt mạng trong một chiến dịch truy quét do lực lượng Hải quân Mexico triển khai tại bang Tây Bắc Sinaloa nước này.

Thông cáo của SSPC cho biết khi triển khai chiến dịch trên, lực lượng hải quân đã bị tấn công và buộc phải nổ súng đáp trả theo đúng khuôn khổ pháp lý hiện hành.

Tại hiện trường, cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí hạng nặng và trang thiết bị chiến thuật, đồng thời bắt giữ một đối tượng thuộc nhóm chân rết “Los Mayos” - một nhánh của băng đảng Sinaloa.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai, Hải quân Mexico cũng phát hiện một phụ nữ được xác định là Mónica del Rosario Zambada Niebla, con gái của trùm ma túy Ismael Zambada - người đồng sáng lập băng đảng Sinaloa. Tuy nhiên, người này không liên quan đến hoạt động phạm pháp và không có lệnh truy nã nên đã được trả tự do ngay sau đó.

SSPC cho biết sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại khu vực và triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ người dân khỏi tội phạm ma túy.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ Nội vụ Guatemala thông báo lực lượng chức năng nước này vừa phát hiện số lượng lớn vũ khí và đạn dược, gồm 4 súng trường, 23 băng đạn và 595 viên đạn thuộc loại chỉ dành cho lực lượng an ninh khi cảnh sát kiểm tra một xe bán tải tại tỉnh San Marcos.

Trong chưa đầy một tuần, Cảnh sát Quốc gia Dân sự (PNC) và quân đội Guatemala đã thu giữ tổng cộng 16 súng trường các loại trong chiến dịch tăng cường an ninh và đấu tranh chống các hoạt động phi pháp tại địa phương này.

Bộ Quốc phòng Guatemala cho biết Quân đội Guatemala hiện duy trì triển khai lực lượng tại các tỉnh giáp biên giới với Mexico, đặc biệt là San Marcos và Huehuetenango nhằm ngăn chặn buôn lậu, kiểm soát di cư trái phép, đồng thời ngăn chặn các hoạt động của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Đây được xem là điểm nóng về hoạt động của các băng nhóm tội phạm trong và ngoài nước./.

