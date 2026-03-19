Hàn Quốc mở rộng quyền bầu cử cho người nước ngoài

Hàng trăm nghìn người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử địa phương vào ngày 3/6 tới, theo quy định của Đạo luật bầu cử quan chức nhà nước, song quyền này đi kèm các nghĩa vụ pháp lý chặt chẽ.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, luật của Hàn Quốc quy định công dân nước ngoài từ 18 tuổi trở lên, có tư cách thường trú theo thị thực F-5 (loại thị thực quyền lực nhất dành cho người nước ngoài tại Hàn Quốc) ít nhất 3 năm, được quyền bỏ phiếu bầu lãnh đạo chính quyền địa phương và hội đồng địa phương.

Mặc dù vậy, các hoạt động chính trị của cử tri nước ngoài vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Họ được phép thể hiện quan điểm cá nhân, như ủng hộ hoặc phản đối ứng cử viên thông qua bài đăng trực tuyến, tin nhắn hoặc tham gia các hoạt động vận động tự nguyện.

Tuy nhiên, mọi hành vi phát tán thông tin sai lệch, xâm phạm đời tư ứng cử viên hoặc sử dụng công nghệ “deepfake” trong vòng 90 ngày trước bầu cử đều bị cấm tuyệt đối.

Theo quy định, các vi phạm có thể bị xử phạt lên tới 3 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 6 triệu won (khoảng 4.000 USD).

Người nước ngoài cũng không được phép đóng góp tài chính cho các chiến dịch tranh cử. Mọi khoản tài trợ chính trị chỉ dành cho công dân Hàn Quốc thông qua các tổ chức được đăng ký. Vi phạm có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc phạt tiền tới 10 triệu won.

Ngoài ra, các hành vi phá hoại tài liệu bầu cử như áp phích hay biển quảng cáo cũng bị xử lý nghiêm, với mức phạt lên đến 2 năm tù.

Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc cho biết người tố giác các hành vi vi phạm có thể nhận thưởng lên tới 500 triệu won-một cơ chế nhằm tăng cường giám sát xã hội và bảo vệ tính công bằng của bầu cử.

Giới quan sát nhận định việc mở rộng quyền bầu cử cho người nước ngoài cho thấy Hàn Quốc đang thích ứng với xã hội đa văn hóa.

Tuy nhiên, khung pháp lý nghiêm ngặt cũng phản ánh quyết tâm duy trì kỷ cương và hạn chế tối đa các yếu tố có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình dân chủ./.

