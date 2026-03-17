Cộng đồng quốc tế hối thúc Afghanistan và Pakistan kiềm chế

Ngày 17/3, Liên hợp quốc kêu gọi tiến hành cuộc điều tra nhanh chóng và độc lập về vụ tấn công vào một trung tâm cai nghiện ma túy ở thủ đô Kabul khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị thương.

Chính quyền Taliban ở Afghanistan cáo buộc Pakistan thực hiện vụ tấn công này, trong khi Islamabad khẳng định không nhằm vào các mục tiêu dân sự.

Phát biểu trước báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Thameen Al-Kheetan nhấn mạnh thảm kịch phải được điều tra kịp thời, độc lập và minh bạch, và những đối tượng chịu trách nhiệm phải bị trừng trị thích đáng theo luật pháp quốc tế.

Theo ông, kết quả cuộc điều tra phải được công khai và các nạn nhân cũng như gia đình nạn nhân có quyền được bồi thường.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Afghanistan và Pakistan kiềm chế tối đa sau vụ không kích đẫm máu ở Kabul.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC), ông Anouar El Anouni cho rằng “vụ tấn công nhằm vào một cơ sở y tế là bước leo thang mới và nguy hiểm trong cuộc xung đột cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt.”.

Theo đó, EU kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa và thực hiện tất cả các biện pháp khả thi nhằm giảm nguy cơ gây tổn hại cho dân thường.

Tương tự, Chính phủ Trung Quốc cũng hối thúc Pakistan và Afghanistan kiềm chế sau vụ việc trên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hai nước cần khẩn trương thực hiện lệnh ngừng bắn và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Bộ này cho biết một đặc phái viên Trung Quốc đã dành 1 tuần làm trung gian hòa giải giữa Afghanistan và Pakistan, đồng thời nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy các kênh riêng để đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giảm căng thẳng và thúc đẩy cải thiện quan hệ hai nước.

Trước đó, ông Hamdullah Fitrat - Phó phát ngôn viên của Chính phủ Afghanistan - cho biết vụ tấn công diễn ra vào khoảng 21h00 theo giờ địa phương, đánh trúng cơ sở cai nghiện ma túy Omid ở Kabul. Cơ sở này có khoảng 2.000 giường bệnh, chuyên điều trị cho những người nghiện ma túy. Vụ tấn công đã gây đám cháy lớn và phá hủy phần lớn cơ sở này. Con số thương vong có thể còn tăng lên.

Ông cũng cáo buộc Pakistan có thể liên quan đến vụ việc.

Tuy nhiên, phía Pakistan đã bác bỏ và khẳng định nước này chỉ tấn công các cơ sở quân sự cũng như hạ tầng của các tay súng phiến quân đang ẩn náu tại quốc gia láng giềng.

Hiện đội cứu hộ, cứu nạn Afghanistan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Abdul Matin Qane tuyên bố nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ sau vụ tấn công này./.

Afghanistan: Không kích nhằm vào cơ sở cai nghiện, ít nhất 400 người thiệt mạng Cuộc không kích diễn ra vào khoảng 21 giờ theo giờ địa phương, đánh trúng cơ sở cai nghiện ma túy Omid ở Kabul, khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người khác bị thương.