Ấn Độ: Cháy bệnh viện tại bang Odisha, 10 bệnh nhân thiệt mạng

Ngày 16/3, ít nhất 10 bệnh nhân đã thiệt mạng và 11 người khác bị bỏng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện lớn ở thành phố Cuttack, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương) tại Bệnh viện Trường Y SCB.

Thủ hiến bang Odisha Mohan Charan Majhi cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Theo ông Majhi, tổng cộng 23 bệnh nhân đã được chuyển sang các khoa khác sau khi xảy ra hỏa hoạn. Trong quá trình di chuyển, 7 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã tử vong khi đang được chuyển sang các phòng ICU và khu điều trị khác, trong khi 3 bệnh nhân khác qua đời sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thủ hiến Mohan Charan Majhi cùng người đứng đầu cơ quan y tế bang Mukesh Mahaling đã tới bệnh viện để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục.

Ông Majhi cho biết đã yêu cầu chính quyền cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân và gia đình họ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ “nỗi đau sâu sắc” trước vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông cũng cam kết hỗ trợ 200.000 rupee (2.160 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng./.

Ấn Độ: Cháy hộp đêm lúc rạng sáng làm 23 người thiệt mạng Một vụ cháy dữ dội tại hộp đêm Birch by Romeo Lane ở Goa khiến 23 người tử vong, trong đó chủ yếu là nhân viên bếp. Cảnh sát cho biết cơ sở không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc.