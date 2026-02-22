Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn không uống rượu bia trong một tháng?

Nhiều người chủ động nói không với rượu bia, coi như một cách để cơ thể được nghỉ ngơi và tái cân bằng.

Ở bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn muốn giảm hoặc ngừng uống, cơ thể và tinh thần đều có thể hưởng lợi rõ rệt.

Với những người uống ở mức độ vừa phải, việc kiêng rượu bia trong một thời gian mang lại nhiều tác động tích cực.

Dưới đây là những thay đổi đáng chú ý đối với cơ thể và não bộ khi bạn không uống rượu bia trong khoảng một tháng, theo ý kiến của các chuyên gia y tế:

Làn da cải thiện rõ rệt

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là làn da sáng và khỏe hơn. Rượu bia gây mất nước, khiến da xỉn màu, khô và kém đàn hồi. Ngoài ra, việc uống rượu còn làm rối loạn hormone, dễ dẫn đến mụn.

Theo The Huffpost, khi ngừng uống rượu, màu da và khuôn mặt sẽ dần trở lại bình thường, độ đàn hồi được phục hồi, tình trạng vàng da, đỏ da hoặc quầng thâm quanh mắt giảm đi, đồng thời tình trạng viêm trong cơ thể cũng giảm.

Chỉ cần một khoảng nghỉ ngắn, làn da đã có thể trông tươi tắn và khỏe khoắn hơn.

Giấc ngủ sâu và chất lượng hơn

Nhiều người cho rằng một ly rượu trước khi ngủ giúp thư giãn và dễ ngủ hơn. Thực tế, việc uống rượu thường xuyên hoặc quá mức lại làm rối loạn nhịp sinh học, gây ngủ chập chờn và khó chịu suốt đêm.

Khi ngừng uống rượu, giấc ngủ có xu hướng trở lại bình thường. Giấc ngủ REM và chất lượng giấc ngủ sẽ dần được cải thiện.

Thay vì rượu, bạn có thể chọn trà ấm không caffeine hoặc sữa ấm trước giờ ngủ. Ngủ ngon hơn cũng đồng nghĩa với tâm trạng tốt hơn và chất lượng sống được nâng cao.

Trí nhớ và khả năng tư duy sắc bén hơn

Rượu bia tác động trực tiếp đến vỏ não, vùng kiểm soát khả năng phán đoán và suy luận, cũng như tiểu não, nơi điều phối thăng bằng và vận động.

Việc kiêng rượu trong vài tháng có thể giúp cải thiện trí nhớ và tư duy. Não bộ có cơ hội tự điều chỉnh một phần các thay đổi về cấu trúc, từ đó nâng cao khả năng tập trung, giải quyết vấn đề và suy nghĩ logic.

Việc kiêng rượu trong vài tháng có thể giúp cải thiện trí nhớ và tư duy. (Nguồn: Getty Images)

Giảm nguy cơ ung thư

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ xếp rượu bia vào nhóm chất gây ung thư. Uống rượu làm tăng nguy cơ ung thư miệng, họng, thanh quản, thực quản, đại tràng, gan và ung thư vú ở phụ nữ.

Về mặt sinh học, cơ thể chuyển hóa rượu thành acetaldehyde, một chất có liên quan đến sự hình thành khối u. Theo bác sỹ Lawrence Weinstein, giám đốc y khoa của American Addiction Centers (Mỹ), việc ngừng uống rượu trong thời gian dài giúp giảm nguy cơ ung thư do cơ thể không còn tiếp xúc với độc tố này.

Chức năng các cơ quan được cải thiện

Uống nhiều rượu, dù trong thời gian ngắn hay kéo dài, đều có thể dẫn đến tổn thương gan, gan nhiễm mỡ hoặc viêm tụy.

Bác sỹ Bruce Bassi, chuyên gia tâm thần học, cho biết việc kiêng rượu, kể cả tạm thời, giúp các cơ quan trong hệ thần kinh, tim mạch và tiêu hóa có điều kiện phục hồi tốt hơn.

Rượu bia cũng cản trở quá trình hấp thu vitamin và dưỡng chất. Khi ngừng uống, cơ thể bắt đầu sử dụng các chất này hiệu quả hơn. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy sức khỏe tim mạch có thể trở về mức bình thường chỉ sau một tháng không uống rượu.

Sức khỏe tinh thần được cải thiện

Giảm hoặc ngừng uống rượu trong thời gian ngắn có thể giúp hạn chế các vấn đề về tâm lý. Rượu bia được biết đến là yếu tố làm trầm trọng thêm trầm cảm, lo âu và nhiều rối loạn khác.

Nhiều nghiên cứu cho thấy lo âu thường gia tăng sau khi uống rượu, đặc biệt trong giai đoạn cơ thể hết tác dụng của cồn. Rượu là chất ức chế thần kinh, có thể làm rối loạn các chất dẫn truyền như serotonin, vốn đóng vai trò quan trọng trong cảm xúc tích cực. Sự rối loạn này có liên quan trực tiếp đến trầm cảm lâm sàng.

Có thể xuất hiện hội chứng cai rượu

Theo bác sỹ Bassi, khi rượu không còn trong cơ thể, một số người có thể gặp các hội chứng cai rượu kéo dài, thậm chí tới một năm. Những biểu hiện này bao gồm khó tập trung, cáu gắt, mệt mỏi, giảm động lực, lo âu và thay đổi tâm trạng.

Ở những người uống rượu lâu năm, cai rượu có thể nguy hiểm, gây co giật hoặc rối loạn ý thức. Trong trường hợp này, việc tìm đến bác sỹ hoặc cơ sở điều trị chuyên môn là cần thiết.

Bác sỹ Weinstein cho biết một số loại thuốc có thể hỗ trợ giảm ham muốn uống rượu, nhưng cần được sử dụng dưới sự giám sát y tế và kết hợp với điều trị hành vi phù hợp.

Nhìn chung, việc kiêng rượu mang lại nhiều lợi ích tích cực cho cả cơ thể và não bộ, dù chỉ trong thời gian ngắn hay dài hơn. Nếu cần, hãy tìm đến bác sỹ hoặc chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ an toàn và hiệu quả./.

