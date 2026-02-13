Hàn Quốc: Nhà hàng muốn giảm món ăn kèm vì chi phí cao

Một cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra trong giới ẩm thực Hàn Quốc về việc liệu các nhà hàng có nên tính phí cho việc gọi thêm món banchan (món ăn kèm) hay không.

Những bàn ăn truyền thống của Hàn Quốc, với rất nhiều các bát, đĩa nhỏ xinh, bên trong đựng những món kimchi đủ loại, tép rang khô, là một nét đặc trưng không thể thiếu, đồng thời đem lại sự thú vị và ngon miệng cho thực khách, đặc biệt là khách nước ngoài.

Tuy nhiên, với việc lạm phát nông nghiệp - giá nông sản tăng vọt - làm giảm lợi nhuận, nhiều chủ nhà hàng nhỏ đang ngày càng băn khoăn về việc có nên chấm dứt dịch vụ món ăn kèm miễn phí không giới hạn - một nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Hàn Quốc.

Trên các diễn đàn trực tuyến dành cho chủ nhà hàng, các cuộc thăm dò ý kiến ​​về việc "tính phí cho món ăn kèm" đang phản ánh áp lực tài chính ngày càng tăng.

Nhiều người cho rằng việc thêm món ăn không giới hạn như kim chi, đặc biệt khi được phục vụ kèm với các món ăn giá cả phải chăng như cơm nắm nóng (gukbap), đang đẩy các doanh nghiệp vào thua lỗ.

Những người ủng hộ mô hình "trả tiền khi thêm món" lập luận rằng động thái này sẽ giảm thiểu "thức ăn thừa," lưu ý rằng khách hàng thường gọi quá nhiều món ăn kèm miễn phí nhưng lại bỏ lại không ăn hết. Bằng cách tính phí, họ lập luận, thực khách sẽ chỉ gọi những gì họ có thể ăn.

Tuy nhiên, các khoản phí như vậy phải đối mặt với một rào cản văn hóa lớn. Vì món ăn kèm được coi là một phần không thể thiếu của bữa ăn trong văn hóa Hàn Quốc, nên những người chỉ trích cảnh báo rằng việc tính thêm phí có nguy cơ khiến khách hàng bỏ đi, và đánh giá động thái này thể hiện sự keo kiệt hơn là lợi ích kinh tế thiết thực.

Một giải pháp thỏa hiệp được đề xuất là giữ nguyên các món ăn kèm cơ bản miễn phí trong khi tính phí cho các món ăn kèm đắt tiền và tốn nhiều công sức.

Kim chi chứa đầy men vi sinh, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn và thực sự sử dụng protein một cách hợp lý. (Nguồn: Vietnam+)

Lo ngại về vệ sinh: Bóng ma của "món ăn kèm tái sử dụng"

Cuộc tranh luận về giá cả cũng làm dấy lên những lo ngại về các vi phạm vệ sinh thường xuyên xảy ra, đặc biệt là việc "tái sử dụng" các món ăn kèm - lấy thức ăn thừa của một khách hàng và phục vụ cho khách hàng khác.

Mặc dù các vi phạm như vậy đã giảm trong đại dịch COVID-19, nhưng thực trạng này vẫn tiếp tục tái diễn, và những người vi phạm thường bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm nước bọt của người khác tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng, bao gồm viêm gan A và ung thư dạ dày. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế phân loại vi khuẩn H. pylori là tác nhân gây ung thư nhóm 1, lưu ý rằng nhiễm trùng làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

Các chuyên gia chỉ ra văn hóa ăn uống tập thể truyền thống của Hàn Quốc - chẳng hạn như cùng nhau dùng chung một nồi canh - là một yếu tố góp phần vào tỷ lệ nhiễm trùng cao, làm dấy lên lời kêu gọi về các tiêu chuẩn vệ sinh tốt hơn bên cạnh cuộc tranh luận về giá cả.

Sự chuyển đổi sang hình thức tự phục vụ và sử dụng đĩa riêng

Để đáp ứng cả những lo ngại về vệ sinh và chi phí nhân công, trong bối cảnh ăn uống đang thay đổi, việc sử dụng đĩa riêng đã trở thành thông lệ trong cả nhà hàng và gia đình.

Nhiều quán ăn cũng đang áp dụng quầy tự phục vụ cho phép khách hàng tự lấy các món ăn kèm. Phương pháp này cho phép thực khách chỉ lấy những gì họ cần - giảm thiểu lãng phí - và giảm bớt khối lượng công việc cho nhân viên. Mặc dù có những thay đổi này, việc tính phí cho các món ăn kèm có thể cần thời gian.

Tuy nhiên, áp lực kinh tế là không thể phủ nhận. Nhiều nhà hàng truyền thống Hàn Quốc - nổi tiếng với các món ăn kèm phong phú - đang đóng cửa, không thể đối phó với gánh nặng kép của giá nguyên liệu tăng cao và chi phí nhân công cao để chế biến chúng./.

