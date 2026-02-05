Thêm hai lô sữa bột trẻ em của Nestlé bị thu hồi tại châu Âu

Tập đoàn thực phẩm và đồ uống Nestlé (Thụy Sỹ) vừa bổ sung hai lô sữa tại Pháp và Anh vào danh sách thu hồi do lo ngại nhiễm độc tố cereulide, sau khi Liên minh châu Âu (EU) siết chặt quy định an toàn.

Sản phẩm bị ảnh hưởng ở Pháp là Guigoz Optipro Relais 1, lô 53470346AA, còn ở Anh là SMA First Infant Milk loại 800 gram, lô 53390346AB, có hạn sử dụng tháng 12/2027. Lô thu hồi bổ sung ở Anh được phân phối tại thị trường Bắc Ireland.

Về đợt thu hồi sản phẩm mới nhất, người phát ngôn của Nestlé cho biết quyết định này một lần nữa là do khả năng có chứa độc tố cereulide trong thành phần sữa.

Động thái mới nhất diễn ra ngay sau khi các cơ quan chức năng Pháp và châu Âu thống nhất áp dụng phương pháp phân tích mới, hạ thấp ngưỡng giới hạn an toàn với độc tố cereulide vào đầu tháng 2/2026.

Theo quyết định mới của EU, mức giới hạn mới giảm xuống còn 0,014 microgam cereulide trên mỗi kg trọng lượng cơ thể, thay vì 0,03 microgam như trước đây.

Trong khi đó, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cũng đã phát cảnh báo tới các bậc cha mẹ về danh mục sản phẩm bị ảnh hưởng mới nhất.

Cereulide có thể gây buồn nôn, nôn mửa và đau bụng đột ngột ở trẻ sơ sinh, và trong một số trường hợp dẫn đến các biến chứng như mất nước. Độc tố ít được biết đến này đã trở thành tâm điểm của nỗi lo ngại toàn cầu về an toàn sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh đang ảnh hưởng đến các tập đoàn thực phẩm lớn như Nestlé SA, Danone SA và Groupe Lactalis.

Trong tháng trước, Nestlé, nhà sản xuất sữa công thức cho trẻ sơ sinh lớn nhất thế giới, thu hồi hàng trăm sản phẩm có khả năng bị nhiễm độc tố ở hơn 60 quốc gia.

Hãng đã phát hiện vi khuẩn sinh độc tố là từ dầu axit arachidonic nhập khẩu từ một nhà cung cấp duy nhất mà họ từ chối công khai tên.

Trong đợt thu hồi ban đầu, Nestlé cho biết nguyên nhân là do "khả năng có sự hiện diện" của cereulide và động thái này được thực hiện "vì lý do thận trọng."

Nhưng tuần trước, FSA đã xác nhận rằng một cuộc điều tra đang diễn ra đã tìm thấy độc tố cereulide trong các lô sữa công thức SMA, cũng như trong một lô sữa công thức Aptamil của Danone.

Chính quyền Pháp hiện đang điều tra xem liệu hai trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh có liên quan đến việc uống sữa công thức Guigoz của Nestlé hay không./.

Pháp điều tra ca trẻ sơ sinh tử vong liên quan sữa bột Nestlé Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng đến thời điểm này, chưa thể xác lập mối liên quan trực tiếp giữa sản phẩm sữa bột và nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh.