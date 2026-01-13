Khám phá các món ăn sáng đặc trưng ở một số quốc gia châu Á

Bữa sáng từ lâu được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, không chỉ cung cấp năng lượng mà còn phản ánh sâu sắc văn hóa, lối sống và thói quen sinh hoạt của mỗi quốc gia.

Ở châu Á - khu vực có nền ẩm thực phong phú và đa dạng bậc nhất thế giới, bữa sáng không đơn thuần là một bữa ăn nhẹ, mà đôi khi là cả một “bức tranh văn hóa” thu nhỏ.

Từ những món ăn nóng hổi, đậm đà cho đến các lựa chọn thanh đạm, tinh tế, bữa sáng châu Á mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho thực khách.

Việt Nam: Bữa sáng đậm đà hương vị truyền thống

Ở Việt Nam, bữa sáng thường là những món ăn nóng, đủ chất và giàu năng lượng. Phổ biến nhất có lẽ là phở, với nước dùng trong, ngọt thanh từ xương, bánh phở mềm và thịt bò hoặc gà thơm ngon.

Không chỉ là món ăn, phở còn là biểu tượng văn hóa, gắn liền với nhịp sống buổi sáng của người Việt.

Bên cạnh phở, bún bò Huế, bún riêu, bánh mỳ hay xôi cũng là những lựa chọn quen thuộc.

Mỗi món ăn đều phản ánh sự đa dạng vùng miền: bún bò cay nồng miền Trung, bánh mỳ tiện lợi mang dấu ấn giao thoa Đông-Tây, hay xôi mộc mạc nhưng chắc bụng, phù hợp với người lao động. Bữa sáng Việt Nam vì thế vừa phong phú, vừa gần gũi với đời sống thường nhật.

Bánh mỳ nhân patê, thịt nguội. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trung Quốc: Sự phong phú theo từng vùng miền

Ẩm thực Trung Quốc nổi tiếng đa dạng, và bữa sáng cũng không ngoại lệ. Ở miền Bắc, người dân thường ăn bánh bao hấp, màn thầu kèm cháo hoặc sữa đậu nành nóng. Những món ăn này đơn giản nhưng giàu năng lượng, phù hợp với khí hậu lạnh.

Trong khi đó, miền Nam Trung Quốc lại chuộng các món nhẹ nhàng hơn như cháo trắng, dimsum, há cảo, xíu mại.

Ở nhiều thành phố lớn, việc thưởng thức dimsum buổi sáng đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, nơi mọi người quây quần bên bàn ăn, vừa thưởng thức món ngon vừa trò chuyện. Bữa sáng Trung Quốc vì thế không chỉ là ăn uống, mà còn là một hoạt động xã hội.

Món dimsum. (Ảnh: Getty images)

Nhật Bản: Thanh đạm và cân bằng

Bữa sáng truyền thống của Nhật Bản phản ánh triết lý sống chú trọng sự cân bằng và hài hòa. Một bữa sáng điển hình thường gồm cơm trắng, canh miso, cá nướng, trứng, và rau muối. Các món ăn được chế biến đơn giản, giữ trọn hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng.

Khác với nhiều quốc gia khác, bữa sáng Nhật Bản không thiên về vị đậm hay nhiều dầu mỡ, mà hướng đến sự nhẹ nhàng, tốt cho sức khỏe. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người Nhật cũng lựa chọn bánh mì hoặc ngũ cốc, nhưng bữa sáng truyền thống vẫn được xem là biểu tượng của lối sống lành mạnh và kỷ luật.

(Ảnh: Getty images)

Hàn Quốc: Bữa sáng như bữa chính thu nhỏ

Tại Hàn Quốc, ranh giới giữa các bữa ăn trong ngày không quá rõ ràng. Bữa sáng có thể giống bữa trưa hoặc bữa tối, với cơm, canh nóng và nhiều món ăn kèm (banchan) như kimchi, rau trộn, cá khô.

Một số món phổ biến vào buổi sáng là canh rong biển, canh đậu phụ, hoặc canh kimchi. Những món ăn này không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn cung cấp đủ dinh dưỡng để bắt đầu ngày mới. Bữa sáng Hàn Quốc thể hiện rõ tinh thần ăn uống đầy đủ, coi trọng sự cân bằng giữa các nhóm thực phẩm.

(Ảnh: Getty images)

Thái Lan: Hương vị đậm đà, giàu năng lượng

Bữa sáng ở Thái Lan thường mang hương vị đậm đà, cay nhẹ và giàu năng lượng. Người Thái có thể bắt đầu ngày mới với cháo gạo (jok) ăn kèm thịt băm, trứng và gừng, hoặc mỳ nước, cơm chiên, thậm chí là pad thai.

Điểm đặc trưng của bữa sáng Thái Lan là sự linh hoạt: không có ranh giới rõ ràng giữa các bữa ăn. Người dân có thể ăn bất cứ món gì họ yêu thích vào buổi sáng, miễn là phù hợp với khẩu vị. Điều này phản ánh tính phóng khoáng và cởi mở trong văn hóa ẩm thực Thái.

Ấn Độ: Đa dạng và giàu gia vị

Ấn Độ là một trong những quốc gia có bữa sáng đa dạng nhất châu Á, với sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng. Ở miền Nam, người dân thường ăn idli, dosa - các món làm từ gạo và đậu lăng lên men, ăn kèm nước sốt sambar và chutney. Những món này nhẹ bụng nhưng giàu dinh dưỡng.

Trong khi đó, miền Bắc Ấn Độ chuộng các món như paratha (bánh mì dẹt chiên) ăn với sữa chua hoặc cà ri. Gia vị được sử dụng phong phú, giúp bữa sáng không chỉ ngon miệng mà còn kích thích vị giác. Bữa sáng Ấn Độ phản ánh rõ nét văn hóa ẩm thực lâu đời, gắn liền với tôn giáo và lối sống.

(Ảnh: iStock)

Malaysia và Singapore: Sự giao thoa văn hóa

Tại Malaysia và Singapore, bữa sáng là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều nền văn hóa. Nasi lemak - cơm nấu nước cốt dừa ăn kèm cá khô, trứng, lạc và sambal, được xem là món ăn sáng quốc dân. Ngoài ra, bánh mì kaya toast ăn với trứng lòng đào và cà phê cũng rất phổ biến.

Những món ăn này phản ánh rõ sự giao thoa giữa văn hóa Mã Lai, Trung Hoa và Ấn Độ, tạo nên một bức tranh ẩm thực đa sắc màu ngay từ bữa sáng.

Bữa sáng ở châu Á không chỉ là bữa ăn khởi đầu ngày mới, mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa, lịch sử và lối sống của mỗi quốc gia. Từ sự thanh đạm của Nhật Bản, phong phú của Trung Quốc, đậm đà của Việt Nam cho đến đa dạng gia vị của Ấn Độ, mỗi bữa sáng đều mang một câu chuyện riêng. Khám phá ẩm thực buổi sáng châu Á cũng chính là cách để hiểu sâu hơn về con người và nhịp sống của vùng đất này./.

(Ảnh: Getty images)

