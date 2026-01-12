Sẵn sàng bảo đảm công tác an ninh tại Đại hội XIV của Đảng

Ngày 12/1, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ báo cáo kết quả huấn luyện Cảnh sát đặc nhiệm và Diễn tập phương án đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại buổi lễ, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động biểu diễn các màn võ thuật Công an nhân dân và xử lý tình huống giả định liên quan đến khống chế, bắt giữ tội phạm, tập kích, đánh bắt tội phạm cố thủ trong căn phòng... Để phục vụ tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm; làm tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy tắc an toàn trong huấn luyện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý mọi tình huống liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh./.