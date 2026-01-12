Ngày 12/1, tại Lữ đoàn 971 (Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật), Đoàn công tác do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thực hiện các nhiệm vụ công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng được Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam giao, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã tổ chức lớp tập huấn lái xe phục vụ đưa đón đại biểu, có kế hoạch tổ chức đưa, đón đại biểu dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng từ sân bay Nội Bài đến các khách sạn ở Hà Nội; tổ chức đưa, đón đại biểu từ khách sạn đến Quảng trường Ba Đình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và đưa, đón đại biểu từ khách sạn đến Trung tâm Hội nghị quốc gia dự Đại hội.

Đồng thời, tổ chức và bố trí các tổ bảo đảm kỹ thuật, sẵn sàng cơ động bảo đảm kỹ thuật cho các đội hình với lực lượng thợ của nhà máy, xưởng sửa chữa của Cục Xe máy-Vận tải, của các hãng xe ôtô...

Qua nghe báo cáo của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và trực tiếp kiểm tra lớp tập huấn lái xe phục vụ Đại hội của Cục Xe máy-Vận tải, kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng đặc biệt.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội, của ngành Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và ngành Xe máy- Vận tải quân sự nói riêng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Cục Xe máy-Vận tải, nhất là tinh thần quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng phục vụ đưa, đón đại biểu, trong những ngày qua đã tập trung toàn tâm, toàn lực củng cố kỹ thuật phương tiện, tổ chức tập huấn, huấn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ.

Để làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đưa, đón các đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Tổ chức bảo đảm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan, chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đưa đón đại biểu bảo đảm kịp thời, an ninh, an toàn về mọi mặt.

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội phối hợp rà soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng chính trị của các lực lượng tham gia phục vụ Đại hội; chuẩn bị tốt nội dung phổ biến, quán triệt những vấn đề về an ninh, an toàn, tinh thần cảnh giác cho các bộ, chiến sỹ theo đề nghị và kế hoạch của lớp tập huấn...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt mọi công tác chuẩn bị về con người, phương tiện; các mặt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng tham gia; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, nhất là Cục Xe máy-Vận tải, Cục Quân y triển khai toàn diện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đã được Bộ Quốc phòng giao.

Cục Xe máy-Vận tải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện; bảo đảm mọi cán bộ, lái xe tham gia đưa, đón đại biểu xác định rõ trách nhiệm, vinh dự, tự hào được phục vụ Đại hội; tiếp tục tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, lái xe theo đúng kế hoạch đã xác định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; nhất là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, lễ tiết, tác phong quân nhân trong giao tiếp với các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người ngoài Quân đội, đại biểu khách nước ngoài; giữ gìn tốt an ninh, các yếu tố bí mật và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ.”

Bên cạnh đó, các đơn vị làm nhiệm vụ cần tập trung củng cố kỹ thuật phương tiện, không để sai sót về mặt kỹ thuật làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiểm định toàn bộ phương tiện tham gia; kiểm tra các trang thiết bị, hóa nghiệm xăng dầu; chú trọng các thiết bị bảo đảm an toàn; chủ động vật tư dự phòng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống (nếu có) trên đường hành quân; hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức đưa, đón đại biểu theo sự điều hành của Ban Tổ chức, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; có phương án dự phòng phương tiện, bảo đảm kỹ thuật, xăng dầu, quân y; phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tốt nơi ăn, nghỉ, giữ gìn sức khỏe cho lượng lượng cán bộ, lái xe trong suốt quá trình diễn ra Đại hội XIV./.

