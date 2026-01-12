Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương giám sát, kiểm tra tại Quảng Trị

Sáng 12/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia dẫn đầu Đoàn công tác đã giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương việc phân công nhiệm vụ, phối hợp giữa Ủy ban Bầu cử, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan trong tổ chức bầu cử được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định.

Công tác thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú, hiệu quả, tuyên truyền trực quan ấn tượng,... tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân hướng tới ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được rút ngắn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là ngày 15/3/2026, tức là sớm hơn so với các cuộc bầu cử trước đây là khoảng 2 tháng. Do đó, các công việc triển khai sẽ rất gấp rút, nhất là giai đoạn từ sau Đại hội Đảng XIV đến ngày bầu cử và từ ngày bầu cử đến khi tổ chức kỳ họp thứ nhất của Quốc hội và phiên họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân.

Việc tổ chức bầu cử được diễn ra trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các cơ quan Trung ương mới được tổ chức lại, các đơn vị hành chính cấp tỉnh được sắp xếp, sáp nhập và tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, các bên liên quan cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho đội ngũ này.

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị trong quý 1/2026.

Tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Tỉnh cần tiếp tục triển khai các bước, quy trình, thủ tục từ nay đến ngày bầu cử và sau ngày bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng thời hạn theo luật định. Trong đó, tỉnh phải triển khai việc thành lập Tổ bầu cử đúng thời hạn quy định của Luật Bầu cử; tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định (chậm nhất là ngày 20/2/2026).

Quảng Trị cần tuân thủ và bám sát chỉ đạo của Trung ương, quan tâm người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương đưa về địa phương. Tỉnh phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định, không để lọt các đối tượng có ý đồ chống phá vào trong danh sách những người ứng cử. Tỉnh cần tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, nhất là những người đang làm việc, học tập ở xa, người khuyết tật, người già yếu...

Cơ quan chức năng niêm yết danh sách cử tri (chậm nhất là ngày 3/2/2026); lập, công bố và niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử khoa học, chính xác, đầy đủ thông tin (chậm nhất là ngày 27/2/2026).

Tỉnh Quảng Trị cần kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của công dân theo quy định; quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Các bên liên quan tăng cường nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân, làm tốt công tác dự báo tình hình và giải quyết vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác thảo luận, cho ý kiến làm rõ các nội dung bảo đảm an ninh trật tự, có phương án ứng phó với các tình huống đột xuất; tỷ lệ, cơ cấu thành phần đại biểu, nhất là thành phần dân tộc; phương án chuẩn bị chu đáo cho hiệp thương lần thứ 2 và 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết tỉnh đã quán triệt các văn bản của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử;ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Ông Hoàng Nam thông tin việc khai đơn ứng cử và tiểu sử tóm tắt trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia còn có một số khó khăn, vướng mắc; trong đó, việc lưu hoặc gửi kết quả kê khai thường xuyên bị lỗi và phải thực hiện lại nhiều lần.

Sau khi đã hoàn thành việc kê khai thì phần mềm không hiển thị cập nhật danh sách những người đã kê khai nên không thể theo dõi, điều chỉnh, bổ sung.

Tỉnh Quảng Trị đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét khắc phục. Đối với bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử, đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn thẩm quyền ký nhận bản kê khai.

Ngoài ra, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương đưa sỹ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, do đó Hội đồng Bầu cử quốc gia cần hướng dẫn nhằm kịp thời thực hiện, đảm bảo đúng quy định...

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI được thống nhất giới thiệu bầu ở Quảng Trị là 10 người. Dự kiến, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 20 người. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Quảng Trị được thống nhất giới thiệu bầu 62 người.

Dự kiến, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 108 người. Đối với cấp xã, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được giới thiệu bầu là 1.627 người. Số lượng người được giới thiệu ứng cử là 2.957 người.../.