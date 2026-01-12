Việt Nam-Uruguay có nhiều dư địa đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Đại sứ Uruguay tại Việt Nam Raúl Juan Pollak Giampietro khẳng định quan hệ Việt Nam-Uruguay đang phát triển tích cực, ổn định và có nhiều tiềm năng để nâng lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Pollak Giampietro cho biết mặc dù hai nước chưa thiết lập quan hệ đối tác toàn diện chính thức song nền tảng hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, nông nghiệp và giao lưu nhân dân ngày càng được củng cố và mở rộng.

Trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, đối thoại giữa hai bên mang tính xây dựng cao và đã được tăng cường đáng kể trong thời gian qua, đặc biệt là cuộc gặp giữa Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil) đã tạo ra xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Uruguay.

Về kinh tế-thương mại, Đại sứ cho biết kim ngạch thương mại song phương tuy còn khiêm tốn so với tiềm năng, nhưng đang tăng trưởng tích cực. "Thương mại hai chiều đã tăng hơn 40% trong năm vừa qua và vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng."

Triển vọng trong những năm tới được đánh giá là khả quan, nhờ những nỗ lực cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Để đưa quan hệ Việt Nam-Uruguay tiến xa hơn, Đại sứ Pollak Giampietro nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hoàn thiện và làm sâu sắc hơn khuôn khổ pháp lý song phương, đồng thời cải thiện, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến thương mại.

Hiện hai bên đang nghiên cứu, thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, hải quan, văn hóa, thể thao, cũng như đơn giản hóa thủ tục thị thực nhằm khuyến khích du lịch và giao lưu nhân dân.

Uruguay cũng đang thúc đẩy việc hệ thống hóa các quy trình xuất nhập khẩu để giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước nắm rõ quy định và thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư, Đại sứ cho rằng cơ hội hợp tác giữa hai nước là rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Uruguay hiện là quốc gia dẫn đầu khu vực Mỹ Latinh về xuất khẩu phần mềm tính theo đầu người, trong khi Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất chất bán dẫn quan trọng tại châu Á. "Sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế tạo ra những kỳ vọng rất tích cực cho hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo," Đại sứ nhận định.

Là một trong những quốc gia xuất khẩu thịt bò hàng đầu thế giới, với sản phẩm đã có mặt tại những thị trường khắt khe nhất, Uruguay hiện đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng xuất khẩu thịt bò chất lượng cao sang thị trường Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng lớn trong việc gia tăng xuất khẩu sang Uruguay, nhất là các mặt hàng nông sản như trái cây nhiệt đới, cà phê và các loại hạt.

Trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và nông nghiệp, Đại sứ cho biết Uruguay đang đầu tư mạnh cho công nghệ sinh học, với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) cùng các trung tâm nghiên cứu uy tín như Viện Pasteur và Viện Nghiên cứu Sinh học Clemente Estable.

Với dân số khoảng ba triệu người nhưng sản xuất lương thực đủ cung cấp cho hơn 30 triệu người và xuất khẩu tới hơn 140 quốc gia, Uruguay đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả, tính bền vững và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua đổi mới công nghệ. Đây được xem là những lĩnh vực hợp tác tiềm năng, giúp hai nước cùng giải quyết các thách thức chung về phát triển bền vững và giảm phát thải.

Liên quan đến hợp tác giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Đại sứ khẳng định Uruguay là một trong những quốc gia tích cực thúc đẩy tiến trình hướng tới một hiệp định thương mại giữa MERCOSUR và Việt Nam.

Việc các bên quyết định khởi động đàm phán một Hiệp định Thương mại Ưu đãi tại Hội nghị Thượng đỉnh MERCOSUR gần đây được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng thương mại, tăng cường tiếp cận thị trường và đa dạng hóa quan hệ kinh tế giữa hai khu vực.

Trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá, Uruguay sẵn sàng hợp tác với Việt Nam thông qua các chương trình trao đổi huấn luyện viên và cầu thủ giữa các đội tuyển hoặc câu lạc bộ.

Chia sẻ về nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam của mình, Đại sứ Pollak Giampietro cho biết ông sẽ nỗ lực thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, vì lợi ích chung của cả hai dân tộc./.

