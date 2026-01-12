Xã hội

Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV

Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức huấn luyện lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm kết hợp diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chu Thanh Vân
Huấn luyện bắn súng kết hợp vận động chiến đấu kết hợp thực hành kỹ thuật đột nhập nhà được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn, chính xác và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Huấn luyện bắn súng kết hợp vận động chiến đấu kết hợp thực hành kỹ thuật đột nhập nhà được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn, chính xác và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
ttxvn-canh-sat-dac-nhiem-phu-tho-bao-dam-an-ninh-dai-hoi-xiv-2.jpg
Huấn luyện bắn súng kết hợp vận động chiến đấu kết hợp thực hành kỹ thuật đột nhập nhà được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn, chính xác và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
ttxvn-canh-sat-dac-nhiem-phu-tho-bao-dam-an-ninh-dai-hoi-xiv-1.jpg
Trong tình huống mô phỏng tấn công, trấn áp tội phạm cố thủ trong nhà, bắt gọn đối tượng nguy hiểm.(Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
ttxvn-canh-sat-dac-nhiem-phu-tho-bao-dam-an-ninh-dai-hoi-xiv-6.jpg
Cảnh sát đặc nhiệm Phú Thọ luyện tập võ thuật Công an nhân dân, các kỹ thuật tấn công, phòng ngự, khống chế đối tượng trong tình huống phức tạp. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
ttxvn-canh-sat-dac-nhiem-phu-tho-bao-dam-an-ninh-dai-hoi-xiv-5.jpg
Nội dung huấn luyện thể lực được triển khai nghiêm túc với các bài chạy bền, vượt vật cản tổng hợp, hành quân dài ngày nhằm nâng cao sức bền cho cán bộ, chiến sỹ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
ttxvn-canh-sat-dac-nhiem-phu-tho-bao-dam-an-ninh-dai-hoi-xiv-7.jpg
Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Phú Thọ rèn luyện khí công, sức chịu đựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhằm nâng cao bản lĩnh và nội lực chiến đấu. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
ttxvn-canh-sat-dac-nhiem-phu-tho-bao-dam-an-ninh-dai-hoi-xiv-4.jpg
Nội công triển khai tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, từ đó các cán bộ chiến sỹ áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu, cũng như gia tăng sức khỏe. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
ttxvn-canh-sat-dac-nhiem-phu-tho-bao-dam-an-ninh-dai-hoi-xiv-3.jpg
Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Phú Thọ rèn luyện khí công, sức chịu đựng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhằm nâng cao bản lĩnh và nội lực chiến đấu. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
ttxvn-canh-sat-dac-nhiem-phu-tho-bao-dam-an-ninh-dai-hoi-xiv-8.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi huấn luyện Cảnh sát đặc nhiệm. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#phân luồng giao thông #đại hội Đảng TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Tin liên quan

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại hội Đảng XIV: Sự chuyển mình của dân tộc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Đại hội sẽ là nơi hội tụ tầm nhìn chiến lược, quyết sách lớn và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tin cùng chuyên mục