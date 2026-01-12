Rèn luyện lực lượng tinh nhuệ, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV

Tin cùng chuyên mục
Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Lào Cai
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của tỉnh Lào Cai trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Làm tốt vai trò hạt nhân chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, sắt son niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng
Không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng đang lan tỏa rộng khắp ở Thủ đô Hà Nội đã phản ánh niềm tin chính trị, sự đồng thuận xã hội và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Lam rõ "lỗ hổng" trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 53, sáng 12/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.
Bắc Ninh: Bắt giữ hai tàu hút cát trái phép trên sông Lục Nam
Rạng sáng 12/1, lực lượng chức năng Bắc Ninh bắt giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Lục Nam, thu khoảng 40m³ cát, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.
Chi tiết phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV
Cục Cảnh sát Giao thông thông báo phân luồng, hạn chế xe tải nặng, xe khách lớn trên nhiều tuyến cửa ngõ Hà Nội, tổ chức lộ trình thay thế phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương giám sát, kiểm tra tại Quảng Trị
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu Quảng Trị quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị.
Phát hiện xác cá voi nặng khoảng 40kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị
Người dân xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị phát hiện một con cá voi (theo phong tục địa phương gọi là cá bà) trôi dạt vào khu vực bờ biển thôn Trung Vũ. Cá voi có trọng lượng khoảng 40kg, dài khoảng 1,3m.
Tăng cường liên kết doanh nghiệp Việt tại các trung tâm châu Âu
Sự phối hợp giữa các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại các trung tâm lớn của châu Âu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ hội viên, mà còn góp phần nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.
Thành phố Hà Nội sẽ bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
Chương trình bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 23/1/2026, tại khu vực Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Quảng Ngãi: Thí điểm tổ chức Phố đi bộ bên sông Trà Khúc - sức hút du lịch đêm
Việc tổ chức không gian Phố đi bộ tạo cơ hội quảng bá sản phẩm OCOP, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
Doanh nghiệp Đồng Nai chi hàng nghìn tỷ đồng thưởng Tết cho công nhân
Kinh tế phục hồi mạnh mẽ giúp nhiều doanh nghiệp Đồng Nai tăng thưởng Tết, có nơi chi tới hàng trăm tỷ đồng, kèm hỗ trợ vé xe, quà Tết và các hoạt động chăm lo để người lao động có Tết đủ đầy, đầm ấm.
Tỷ lệ xếp ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính ở cấp Bộ, cấp tỉnh, xã
Theo Nghị định 361/2025/NĐ-CP, tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và tương đương ở cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp xã được quy định cụ thể.
Đồng Nai: Thi công 5 năm chưa xong đoạn đường vào khu công nghiệp dài 1,6 km
Người dân xã Bù Nho và xã Long Tân (tỉnh Đồng Nai) phải chịu cảnh khói bụi, sình lầy trong 5 năm qua khi dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân dài 1,6km, mới dừng ở việc “đào xới” mặt bằng.
Vượt giá rét, đẩy nhanh tiến độ trường nội trú biên giới Lai Châu
Lai Châu phấn đấu mục tiêu dự kiến sẽ hoàn thành công trình về đích trước 3 tháng, góp phần giúp học sinh các dân tộc ở vùng biên giới có được ngôi trường mới khang trang khi bước vào năm học mới.
Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét, thông qua 2 nghị quyết
Phiên họp thứ 53 diễn ra trong 0,5 ngày; sau đó Phiên họp thứ 54 có thể bố trí họp trước Tết nguyên đán; Phiên họp thứ 55, thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể họp trong tháng 3 và tháng 4.
'Sinh viên thế hệ mới 2025': Trường HSB đăng quang với dự án 'Vươn mình cùng nền tảng số'
Dự án này hướng đến mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật học tập và làm việc thông qua nền tảng số, từ đó tạo cơ hội nghề nghiệp và thúc đẩy hòa nhập xã hội một cách bền vững. Giải thưởng dành cho quán quân trị giá 200 triệu đồng.
Đại hội Đảng XIV: Nền móng cho bước phát triển mới của đất nước
Theo Luật sư Đặng Chiến Thắng, Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa tổng kết những thành tựu đã đạt được, mà còn đặt nền móng cho những bước chuyển mình mang tính chiến lược của Việt Nam giai đoạn mới.
Người Việt Nam toàn Thái Lan luôn khắc ghi lời Bác dạy, đoàn kết là sức mạnh
Những năm qua, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan đã góp phần giúp đỡ kiều bào có cuộc sống ổn định, phát triển, đóng góp vào sự phát triển của địa phương sở tại và là cầu nối giữa nhân dân hai nước.
Thời tiết ngày 12/1: Bắc Bộ rét sâu, vùng núi đề phòng băng giá
Hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối.
Đồng Nai: Kịp thời giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong đám cháy
Khoảng 19 giờ ngày 11/1, một cửa hàng giặt quần áo kết hợp nhà ở trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bốc cháy từ bên trong.
Hải Phòng tăng cường quản lý kiểm dịch giết mổ động vật sau vụ đồ hộp Hạ Long
Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm...
Quảng Trị: Phát hiện cơ sở kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc
Ngày 10/1, các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh H.H do ông H.V.H. làm chủ, tại đường Lê Lợi, phường Đồng Hới phát hiện 1.351 sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân tại Huế
Thông qua hoạt động này, nhiều trường hợp bệnh lý được phát hiện sớm, giúp người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng ngừa bệnh tật.
TP Hồ Chí Minh trao hơn 10 tỷ đồng cho Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của các cấp, các ngành và toàn xã hội, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Nhân tố trung tâm tạo ổn định và quỹ đạo phát triển ấn tượng của Việt Nam
Nhà nghiên cứu lịch sử Israel, Assaf Talgam nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong ổn định chính trị và quỹ đạo phát triển ấn tượng của đất nước trong giai đoạn mới.
Tổ chức Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng với nghi thức cấp Nhà nước
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước
Thủ tướng mong muốn mỗi gia đình, cộng đồng luôn là điểm tựa vững chắc, chỗ dựa tinh thần, vật chất, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thấu hiểu khó khăn, thách thức với từng lứa tuổi của các em học sinh.
Thủ tướng dự Lễ khởi công Dự án đầu tư cơ sở vật chất cho trường phổ thông vùng cao Việt Bắc
Chiều 11/1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.”
Chiến dịch Quang Trung tại Huế: Dưới những ngôi nhà thắm đậm nghĩa tình
Sau những tháng ngày chồng chất mất mát vì thiên tai, niềm vui giản dị đã trở lại trong từng bữa cơm, giấc ngủ của người dân vùng tái định cư ở thành phố Huế.