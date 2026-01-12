Tăng cường liên kết doanh nghiệp Việt tại các trung tâm châu Âu

Hướng tới phát triển mạng lưới doanh nghiệp Việt tại châu Âu, Hội Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam tại Vương quốc Anh (VBUK) và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (VBAB) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng không gian kết nối và phối hợp giữa cộng đồng doanh nhân Việt tại châu Âu.

Tại chương trình Gala Dinner tối 11/1 tổ chức ở London (Anh), hai hiệp hội đã chính thức công bố Biên bản ghi nhớ, đánh dấu bước phát triển mới trong liên kết doanh nghiệp Việt tại các trung tâm kinh tế-chính sách của châu Âu.

Bỉ-nơi đặt trụ sở của Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu và nhiều cơ quan hoạch định chính sách của Liên minh châu Âu (EU)-là “cửa ngõ thể chế” quan trọng để doanh nghiệp Việt tiếp cận tiêu chuẩn và định hướng thị trường chung.

Trên nền tảng đó, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam tại Vương quốc Anh với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và các tổ chức cộng đồng, văn hóa liên quan đã tạo nên một trục gắn kết doanh nghiệp Việt tại Anh-Bỉ-Liên minh châu Âu.

Bà Nguyễn Thị Li Lê, Chủ tịch VBUK nhiệm kỳ 2026-2029, công bố những nội dung chính trong kế hoạch hoạt động của Hội trong năm 2026. (Ảnh Hữu Tiến/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại London, bà Nguyễn Thị Li Lê, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam tại Vương quốc Anh bày tỏ kỳ vọng sự phối hợp giữa Hội Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam tại Vương quốc Anh với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Bỉ sẽ là điểm nhấn nâng cao vị thế cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu. "Chúng tôi sẽ cùng tổ chức các sự kiện như Gala Dinner, giới thiệu hàng hóa và sản phẩm Việt Nam tại Anh hoặc Bỉ,” bà cho biết.

Theo các nội dung hợp tác đã được thống nhất, Hội Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam tại Vương quốc Anh và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Bỉ hướng tới xây dựng một mạng lưới kết nối doanh nhân Việt Nam vững mạnh tại hai quốc gia có vị trí đặc biệt trong cấu trúc kinh tế châu Âu: Vương quốc Anh-trung tâm tài chính, thương mại toàn cầu; và Bỉ-trung tâm thể chế, chính sách của Liên minh châu Âu.

Trọng tâm hợp tác bao gồm chia sẻ thông tin về chính sách kinh tế, môi trường thể chế, xúc tiến thương mại-đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác, cũng như phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội thảo và hoạt động kết nối giao thương.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Bỉ cho biết Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ hiện có liên kết với Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg, trao đổi về các công nghệ mới và xu hướng thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và các địa phương trong nước.

Ban chấp hành VBUK trao Giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ đã có đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Không dừng lại ở hợp tác kinh tế thuần túy, các hiệp hội còn nhấn mạnh vai trò của văn hóa và ngoại giao nhân dân trong tiến trình hội nhập. Việc Hội Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam tại Vương quốc Anh ký kết MOU với Hội We Love Phở cho thấy một cách tiếp cận "mềm" nhưng hiệu quả: lấy văn hóa làm cầu nối, từ đó mở rộng không gian hợp tác kinh doanh, du lịch và thương mại.

Đây cũng là xu hướng ngày càng rõ nét trong hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Việt ở nước ngoài, khi “sức mạnh mềm” được khai thác song hành với năng lực kinh tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại London, ông Mai Hải Lâm, Chủ tịch Hội We Love Phở, thành viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan nhấn mạnh mong muốn xây dựng chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực Việt Nam trải dài suốt 4 mùa trong năm.

Theo đó, mùa Xuân gắn với sự kiện Tết cổ truyền; mùa Hè tập trung giới thiệu ẩm thực đường phố; mùa Thu tổ chức hoạt động nhân dịp Quốc khánh; và mùa Đông, vào khoảng tháng 12, sẽ là điểm nhấn quảng bá ẩm thực Việt trong khuôn khổ tuần lễ chuyên đề.

Trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA, có hiệu lực từ tháng 8/2020) tiếp tục được triển khai sâu rộng, cùng với những biến động địa kinh tế toàn cầu, sự phối hợp chặt chẽ giữa các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại các trung tâm lớn của châu Âu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ hội viên, mà còn góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế. Đó cũng là một ví dụ sinh động của tinh thần hội nhập chủ động, tự tin của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới./.

