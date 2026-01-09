Bến tàu “Dong Xuan” - dấu ấn Việt Nam giữa lòng Berlin

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chính quyền thành phố Berlin và quận Lichtenberg vừa quyết định đổi tên bến tàu điện trước cửa Trung tâm Thương mại Đồng Xuân của người Việt Nam thành bến “Dong Xuan.”

Đây là một tin vui lớn, đánh dấu một dấu mốc đáng nhớ và là niềm tự hào không chỉ đối với Ban lãnh đạo Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin và bà con người Việt đang kinh doanh tại đây, mà còn đối với toàn thể cộng đồng người gốc Việt ở Berlin.

Quyết định này là kết quả của quá trình vận động kiên trì, lâu dài của Đại sứ quán Việt Nam cùng cộng đồng người Việt tại Berlin với chính quyền quận Lichtenberg.

Kể từ ngày 8/1, tên bến Dong Xuan đã chính thức xuất hiện trên các hệ thống chỉ dẫn tuyến đường, điểm dừng và tra cứu lộ trình của mạng lưới tàu điện Berlin.

Bến tàu mang tên Trung tâm Thương mại Đồng Xuân - khu thương mại lớn và nổi tiếng, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Hiền, một trong những doanh nhân gốc Việt thành đạt nhất tại Đức.

Việc đổi tên bến tàu điện kéo theo nhiều chi phí cho công ty vận tải công cộng do phải cập nhật toàn bộ hệ thống bản đồ, định vị và tra cứu lộ trình. Hơn nữa, theo quy định của ngành giao thông công cộng Berlin, các bến tàu thường không được đặt tên mang tính thương mại.

Vì vậy, việc bến tàu điện trước cửa Trung tâm Thương mại Đồng Xuân được đổi tên là một trường hợp đặc biệt, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của chính quyền sở tại đối với những giá trị văn hóa - cộng đồng mà trung tâm này mang lại.

Quyết định trên cũng là minh chứng rõ nét cho sự hội nhập thành công và những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt vào đời sống kinh tế-xã hội của thành phố Berlin nói riêng và của cả nước Đức nói chung./.

Nơi tiếng mẹ đẻ được hồi sinh giữa lòng nước Đức Khóa học tiếng Việt tại Frankfurt phát triển mạnh mẽ, giúp cộng đồng Việt Nam duy trì bản sắc và kết nối với quê hương giữa lòng nước Đức.