Kiều bào Việt tại Budapest xúc động với chương trình nghệ thuật dân tộc đón Xuân

Bên thềm Năm mới 2026 và trong bầu không khí đón cái tết cổ truyền dân tộc, cộng đồng người Việt tại Budapest đã có dịp thưởng thức một chương trình nghệ thuật hết sức đặc sắc và chọn lọc các nghệ sỹ đến từ Hội nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam vào tối 3/1.

Buổi diễn này là chặng dừng chân thứ hai trong loạt lưu diễn đầu năm của đoàn từ 1/1 tới 9/1/2026, tại các thành phố Pardubice, Prague (Cộng hòa Séc), Budapest (Hungary), Erfurt và Frankfurt am Main (Đức) để mang nét quê hương đến với kiều bào.

Nghệ sỹ nhân dân Thúy Mùi, nghệ sỹ nhân dân Minh Thu, nghệ sỹ ưu tú Thùy Dương và các nghệ sỹ Nhật Hóa, Kiều Oanh, Hùng Cường và Phúc Lâm là những cái tên rất được biết đến trong thể loại nhạc dân tộc Việt Nam, đã mang tới cho khán giả Việt ở Budapest gần 20 tiết mục đặc sắc.

Trong hơn 2,5 giờ, các làn điệu dân ca và nhạc dân tộc- dân ca ba miền, quan họ, chèo, đơn tấu và song tấu nhạc cụ dân tộc, song ca và tốp ca..., đã chuyển tải thông điệp và cảm xúc rất mạnh mẽ về tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam tới cử tọa.

Những vần thơ từ cách đây 90 năm của thi sỹ Nguyễn Bính "Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay," lời "Cung chúc tân Xuân" qua hát văn, làn điệu và ca từ của "Về Kinh Bắc," "Mùa Xuân tình mẹ," "Quê hương đất mẹ tôi yêu" đã đưa bà con xa xứ về gần với xứ sở.

Đây cũng là chia sẻ của nghệ sỹ nhân dân Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, "Quê hương hai tiếng ngọt ngào” vẫn là nơi hướng về người Việt ở nước ngoài - dù ở bất cứ nơi đâu - với những kỷ niệm thơ ấu sâu sắc "cây đa, bến nước, con đò”...

Nghe lại những làn điệu dân ca truyền thống, những thanh âm từ nhạc cụ dân tộc..., nhiều khán thính giả cho biết đã cảm động rơi nước mắt. Văn chầu "Cô Bé Thượng Ngàn" khép lại chương trình là điểm son của tín ngưỡng cổ truyền Đạo mẫu của dân tộc Việt.

Anh Phùng Văn Tiến, cá nhân tổ chức đêm diễn, cho rằng với anh đây là một "đại duyên” khi có dịp phối hợp tiến hành một sự kiện "vô cùng xúc động và thành công." Đây là nỗ lực lớn khi một gia đình yêu nghệ thuật đã cố gắng mang lại giá trị văn hóa cho cộng đồng.

Còn bà Nguyễn Thị Bình, cựu giáo viên Tiếng Hung cao niên, thổ lộ từ trước đến nay, chưa bao giờ có một đoàn nghệ thuật gây cho bà ấn tượng và xúc động như thế. Với người xa quê lâu, xem biểu diễn, bà thấy như đang ở quê hương với tình cảm rất ấm áp.

Có lẽ đó cũng là cảm xúc chung của khoảng 120 bà con trong cộng đồng người Việt ở Budapest ở nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, sở thích nghệ thuật, nhưng đều có một điểm chung là nỗi nhớ hình bóng đất nước khi được nghe những lời ca, tiếng nhạc truyền thống quê nhà./.

