Kiều bào với Tổ quốc: Tư duy cởi mở tạo động lực để người Việt xây dựng đất nước

Việc Đảng và Nhà nước chủ động tạo ra các diễn đàn để kiều bào đóng góp ý kiến đối với những vấn đề lớn của đất nước thể hiện “tư duy cởi mở, tiến bộ và nhất quán” trong chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhận định trên được bà Hannah Vũ, Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt Nam - Australia (AVTN) - chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Sydney.



Theo bà Hannah Vũ, việc lấy ý kiến kiều bào đối với các nghị quyết, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cũng như các chủ trương, chính sách lớn cho thấy tinh thần ngày càng “chủ động, cầu thị” của Đảng và Nhà nước trong việc lắng nghe tiếng nói của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà nhấn mạnh: “Từ các cuộc gặp gỡ trực tiếp với lãnh đạo cấp cao, các hội nghị kiều bào, diễn đàn trí thức, doanh nhân, cho đến việc lấy ý kiến rộng rãi thông qua báo chí, truyền thông và các nền tảng trực tuyến…, cách làm này phản ánh rất rõ một chính sách nhất quán và nhân văn.”



Chủ tịch AVTN cho rằng thông điệp xuyên suốt được thể hiện rõ qua các diễn đàn này là việc Đảng và Nhà nước “coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đồng thời là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.”



Ở góc độ kiều bào, bà Hannah Vũ chia sẻ rằng việc được lắng nghe và tham gia đóng góp ý kiến không chỉ mang ý nghĩa chính trị - xã hội, mà còn góp phần quan trọng trong việc củng cố sự gắn kết tinh thần với Tổ quốc. Bà nêu rõ: “Những diễn đàn đối thoại này giúp mỗi người Việt, dù sinh sống xa quê hương, vẫn cảm nhận rõ trách nhiệm và vai trò của mình đối với vận mệnh chung của đất nước.”

Theo bà, điều đó cũng thể hiện “khát vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn mong muốn được đồng hành và chung tay kiến thiết tương lai Việt Nam.”



Đánh giá về các đợt lấy ý kiến kiều bào thời gian qua, Chủ tịch AVTN nhận định rằng nhiều nội dung đã “đi đúng và trúng” những vấn đề mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài đặc biệt quan tâm. Bà Hannah Vũ cho biết: “Các nội dung như Luật Đất đai, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ hay thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đều là những chủ đề rất thiết thực.”



Tuy nhiên, để việc lấy ý kiến đạt hiệu quả cao hơn, bà cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng tăng cường đối thoại hai chiều, đồng thời xây dựng cơ chế phản hồi rõ ràng. Điều này sẽ giúp kiều bào thấy ý kiến của mình được tiếp thu và chuyển hóa thành các chính sách cụ thể.



Chia sẻ về mong muốn đóng góp cá nhân, bà Hannah Vũ cho biết với tư cách là một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Australia, bà mong muốn “tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa Việt Nam và Australia” trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, hợp tác học thuật, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân. Bên cạnh đó, bà cũng kỳ vọng kết nối cộng đồng trí thức, sinh viên và doanh nhân người Việt tại Australia nhằm “chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quốc tế và lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và đáng tin cậy.”



Cùng với những mong muốn cá nhân, Chủ tịch AVTN đề xuất Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu hơn vào đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà nhấn mạnh: “Việc bảo đảm quyền, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của bà con, cũng như quan tâm tiếp nhận và phản hồi các sáng kiến, ý tưởng, hiến kế của kiều bào là hết sức cần thiết.”



Nhận xét về sự hưởng ứng của kiều bào tại Australia đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bà Hannah Vũ cho biết cộng đồng người Việt tại đây nhìn chung có sự quan tâm và đồng thuận tích cực, đặc biệt đối với các chính sách liên quan đến hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, giáo dục và khoa học - công nghệ.

Bà khẳng định: “Kiều bào luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tham gia kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại, gìn giữ văn hóa, tiếng Việt, quảng bá hình ảnh đất nước và hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trong nước.”



Theo bà, nhiều kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ, mong muốn được tham gia sâu hơn vào các chương trình tham vấn chính sách ngay từ sớm, trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế. Chủ tịch AVTN bày tỏ: “Việc được góp ý từ sớm sẽ giúp các chính sách trong nước có thêm góc nhìn đa chiều, sát với xu thế phát triển toàn cầu, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển dài hạn và bền vững của đất nước”./.

