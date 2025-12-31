Bắt Giám đốc và Phó Giám đốc công ty bất động sản trong vụ dự án Ruby City

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Khắc Học (36 tuổi, xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai) là Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản Kiên Cường Phát và Trần Văn Kiên (38 tuổi, trú tại phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh) là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản Kiên Cường Phát để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên đã lợi dụng pháp nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn bất động sản Kiên Cường Phát để tạo niềm tin cho các khách hàng ký hợp đồng mua các nền đất trong Dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City).

Sau khi các khách hàng chuyển tiền thì Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân, với số tiền chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng, đến nay, không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận và không còn khả năng chi trả tiền cho khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông báo đến những cá nhân, tổ chức ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (Dự án Khu đô thị Ruby City), phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai với Phạm Khắc Học, Trần Văn Kiên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Kiên Cường Phát khẩn trương trình báo và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh (địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài. Số điện thoại: 0693.480.187 hoặc liên hệ điều tra viên thụ lý: Nguyễn Trọng Lực, số điện thoại: 0973.793.777 để làm việc, làm rõ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật).

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, tháng 4/2025, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có bài "Bình Phước: Người dân kêu cứu vì mua phải đất 'trên giấy'," phản ánh việc hàng chục người dân trong và ngoài tỉnh Bình Phước cũ bức xúc và đồng loạt viết đơn cầu cứu lãnh đạo Tỉnh ủy, Công an tỉnh vào cuộc xử lý chủ đầu tư Dự án Ruby City vì có dấu hiệu lừa đảo khi bán đất.

Theo đó, công ty thu về hàng trăm tỷ đồng nhưng người dân chỉ nhận được đất “trên giấy.”

Được biết, năm 2020 Dự án Ruby City được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài chấp thuận đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Dự án có quy mô 8,3 ha; trong đó, diện tích đất ở chiếm 44.194m2, còn lại được phân đều cho các mục đích như đất cây xanh nội khu, chiếm 6.204m2, đất giáo dục 1.404 m2, đất giao thông 29.538 m2. Dự kiến, khu vực có quy mô dân số theo nhu cầu sử dụng đất là 1.600 người.

Theo tìm hiểu, phần lớn những người mua đất tại Dự án Ruby City đã thanh toán cho chủ đầu tư 95% giá trị tài sản sở hữu, 5% còn lại khách hàng sẽ phải thanh toán hết sau khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong vòng 12 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 1). Điều đáng nói, tiền đã trao nhưng đất chỉ là “trên giấy” qua những bản hợp đồng./.

