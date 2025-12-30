Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án "đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) cùng các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trong số 23 bị can bị đề nghị truy tố, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng bị đề nghị truy tố về tội “nhận hối lộ."

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này còn có các bị can: Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ); Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (cựu Giám đốc Ban 8).

Bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh, gồm: “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng," “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa hối lộ.”

Bị can Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ (trái) cùng 2 bị can Trần Tố Nghị và Trần Văn Lăng (áo đỏ). (Nguồn: Bộ Công an)

Ngoài ra, có 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Theo kết luận điều tra, do có mối quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho ông Hoàng Văn Thắng và một số lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý xây dựng công trình nhằm tác động, chỉ đạo các Giám đốc Ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh trúng thầu.

Đồng thời, Nguyễn Văn Dân còn thỏa thuận chi tiền để các Giám đốc Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Văn Dân đã giúp Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Ngoài ra, số tiền mà bị can Dân dùng để đưa hối lộ được xác định hơn 40 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho thấy bị can Hoàng Văn Thắng đã nhận hối lộ 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng), trong đó nhận hối lộ của Nguyễn Văn Dân liên quan đến gói thầu số 36 Hồ Bản Mảng 500 triệu đồng và nhận 50.000 USD của Trần Văn Lăng vào dịp lễ, tết.

Theo kết luận, trong quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; đồng thời tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất hợp pháp để khắc phục hậu quả của vụ án./.

