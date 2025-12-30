Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện tàu chở 20.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Chiều 30/12, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đóng tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã dẫn giải tàu mang biển kiểm soát BT 94466 TS về cảng của Hải đoàn tại phường Phước Thắng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh hàng hóa hợp pháp.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển cách Mũi Ô Cấp, Vũng Tàu khoảng 15 hải lý về phía Tây Nam, tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 18 phát hiện tàu BT 94466 TS có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Phan Văn Giỏi (sinh năm 1977, trú tại ấp 1, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra bước đầu, thuyền trưởng Phan Văn Giỏi khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO chưa rõ chất lượng, đồng thời không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên.

Lực lượng chức năng Hải đoàn Biên phòng 18 đã tiến hành niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng của đơn vị để tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

