Đồng Nai: Bắt giám đốc lợi dụng tư cách pháp nhân công ty, chiếm đoạt tài sản

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thắng (sinh năm 1976, ngụ ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai; Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao miền Nam) để điều tra làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Qua quá trình điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định đầu năm 2025, Nguyễn Ngọc Thắng lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao miền Nam đã gian dối bằng hợp đồng chỉ định thầu lập ngày 31/12/2024 với Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam và lời chứng của công chứng viên không có thật để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của ông B.Q.T (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Xét thấy hành vi của Nguyễn Ngọc Thắng đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Thắng để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những cá nhân bị Nguyễn Ngọc Thắng lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao miền Nam để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) để làm rõ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật./.

