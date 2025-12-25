Bộ Công an thông tin diễn biến mới vụ 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Tại cuộc họp thông báo kết quả phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chiều tối 25/12, đại diện Bộ Công an đã trả lời báo chí về diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án lãng phí xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản (Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 2 bị can về 2 tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;” 1 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản;” 7 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.”

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trả lời câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

“Bước đầu xác định các hành vi của các bị can đã gây lãng phí tổng số tiền 762 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi tài sản hơn 39 tỷ đồng, kê biên 7 bất động sản” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm, vụ án đang trong quá trình điều tra và tiếp tục được tập trung rất cao theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Khi có thông tin, Bộ Công an sẽ tiếp tục cung cấp.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm tại 2 dự án trên. Theo kết luận thanh tra, tổng số tiền thiệt hại và lãng phí tại 2 dự án lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.

Sau đó tháng 6/2025, Bộ Công an đã khởi tố vụ án và 5 bị can. Đến tháng 9/2025, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung thêm 2 bị can, nâng tổng số bị can lên 7 bị can./.

