Khởi tố 4 bị can trong đường dây sản xuất, tiêu thụ gas giả quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) ngày 24/12 ra quyết định khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự. Nhóm đối tượng này là đầu mối của một đường dây sang chiết, tiêu thụ khí gas giả mạo nhãn hiệu với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn cháy nổ.

Bốn bị can bị khởi tố gồm: Trần Quốc Tế (sinh năm 1988, Giám đốc), Lê Hồng Vân (sinh năm 1974), Phạm Thiện Đến (sinh năm 1988) và Phạm Tấn Phát (sinh năm 1992), đều cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Năng lượng An Lộc Phát Miền Nam, do Trần Quốc Tế đứng đầu, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực phân phối khí gas hóa lỏng, để tổ chức sang chiết gas trái phép. Mặc dù không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an toàn kỹ thuật, nhóm này vẫn tự ý lắp đặt hệ thống bơm - nạp, tổ chức chiết khí gas từ xe bồn vào vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu đang được pháp luật bảo hộ.

Hệ thống máy bơm ga dùng để sang chiết các bình ga giả mạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hoạt động phạm tội được tổ chức chặt chẽ, với sự phân công nhiệm vụ cụ thể từ khâu mua gas số lượng lớn, sang chiết, vận chuyển đến công đoạn khò màng co, dán tem nhãn giả và tiêu thụ tại các cửa hàng gas nhỏ lẻ. Đặc biệt, việc liên lạc, giao dịch chủ yếu được thực hiện qua các ứng dụng nhắn tin có chế độ tự xóa nội dung, nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để thu lợi bất chính, nhóm đối tượng bán gas giả với giá thấp hơn sản phẩm chính hãng từ 30 đến 50%, lợi dụng tâm lý ham rẻ của một bộ phận đại lý và người tiêu dùng. Đáng chú ý, công đoạn khò màng co, dán tem nhãn giả không được thực hiện tại kho chứa mà tiến hành trực tiếp tại các điểm giao hàng hoặc cửa hàng tiêu thụ, nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện trong quá trình vận chuyển.

Cơ quan điều tra xác định, một số cửa hàng biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số gas nhưng vẫn cung cấp vỏ bình, địa điểm và điều kiện để hoàn tất việc dán nhãn giả, hình thành chuỗi tiêu thụ khép kín. Trong đó có cửa hàng gas Vi Văn Tín, địa chỉ 212 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tây, do bị can Lê Hồng Vân làm chủ.

Các bình ga giả mạo được sang chiết, tiêu thụ với quy mô lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn tang vật, bao gồm nhiều bình gas giả mạo nhãn hiệu, hàng ngàn vỏ bình chờ chiết nạp, tem nhãn giả, màng co, hệ thống bơm - nạp, dụng cụ khò nhiệt và phương tiện vận chuyển. Kết quả giám định ban đầu xác định toàn bộ tang vật này đều là hàng giả.

Hoạt động sang chiết gas trái phép diễn ra với quy mô lớn, không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Đồng thời, hành vi này cũng xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp kinh doanh gas chân chính trên thị trường.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ từ hàng giả, đặc biệt là những mặt hàng tiềm ẩn nguy hiểm cao như gas, đồng thời nhắc nhở người tiêu dùng cần tỉnh táo lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không vì ham rẻ mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và cộng đồng./.