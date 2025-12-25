Tiền lương bình quân người lao động Tây Ninh đạt hơn 11 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, năm 2025, đa số doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chế độ tiền lương, tiền công đối với người lao động bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu do Nhà nước quy định; tiền thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dự kiến bình quân hơn 7,5 triệu đồng/người.

Thực hiện Công văn số 10287/BNV-CTL&BHXH ngày 6/11/2025 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp, ngày 17/11/2025, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 5548/SNV-LĐVL đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và doanh nghiệp ở tỉnh báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2026.

Qua tổng hợp báo cáo đến nay, toàn tỉnh có 486 doanh nghiệp báo cáo, với 213.371 lao động. Các doanh nghiệp đều thực hiện chế độ tiền lương, tiền công cho người lao động bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Thu nhập tiền lương bình quân năm 2025 đạt 11,05 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt mức cao nhất 15,75 triệu đồng/tháng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 9,67 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh 9,53 triệu đồng/tháng và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 9,25 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất trả cho người lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên tới 431,76 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp dân doanh 263,7 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối 89,76 triệu đồng/người/tháng và doanh nghiệp Nhà nước 51,96 triệu đồng/người/tháng.

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2026, có 176 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 40.266 lao động, với mức thưởng bình quân 2,26 triệu đồng/người; cao nhất 80 triệu đồng/người, thấp nhất 0,1 triệu đồng/người.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Nguyễn Đại Tánh cho biết, đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, có 429 doanh nghiệp dự kiến thưởng cho 196.524 lao động.

Mức thưởng bình quân đạt 7,53 triệu đồng/người; mức cao nhất 600 triệu đồng/người (thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và mức thấp nhất 0,1 triệu đồng/người./.

