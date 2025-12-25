Bằng mọi nỗ lực, giải pháp đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà.

Sau 5 năm triển khai Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 hài cốt liệt sỹ (trong nước 3.122 hài cốt liệt sỹ, ở Lào 938 hài cốt liệt sỹ, ở Campuchia 2.899 hài cốt); đồng thời, tiếp nhận trên 13.000 mẫu hài cốt liệt sỹ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ; phân tích, so sánh, đối khớp và trả kết quả giám định ADN đối với 1.094 trường hợp; trong đó xác định được danh tính 103 hài cốt liệt sỹ; xác minh, kết luận, đính chính, bổ sung thông tin bằng phương pháp thực chứng đối với 2.560 mộ an táng trong nghĩa trang liệt sỹ.

Khẳng định tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin luôn là công tác được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ to lớn, thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cần tiếp tục được đầu tư bằng tâm huyết, trí tuệ, công nghệ và cả lòng nhân ái; cần có sự chung tay, góp sức, hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực, quyết tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Ban Chỉ đạo 515 các cấp, các ban, bộ, ngành địa phương, đơn vị trong 5 năm qua.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng biểu dương cán bộ, nhân viên, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin đã sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai công tác này thời gian qua cũng bộc lộ một số khó khăn, hạn chế, bất cập. Hiện cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sỹ chưa tìm kiếm, quy tập được; hơn 300.000 mộ liệt sỹ thiếu thông tin cần xác định danh tính.

Phó Thủ tướng đề nghị, bằng mọi nỗ lực, giải pháp thiết thực cần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Theo đó, phấn đấu đến ngày 27/7/2027 - kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ sẽ tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ; đến hết năm 2030 phấn đấu quy tập được khoảng 10.000 hài cốt liệt sỹ; xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN đến năm 2027 được khoảng 18.000 mẫu, đến hết năm 2030 được khoảng 23.000 mẫu.

41 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh trong tỉnh Đồng Nai và Vương quốc Campuchia an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Phước. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Để đạt được mục tiêu này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thứ nhất cần tập trung xây dựng và hoàn thiện đầy đủ thể chế, chính sách liên quan trong năm 2026, ưu tiên nguồn lực thỏa đáng cho nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này. Thứ hai, xác định rõ vùng, địa bàn trọng điểm, nhất là tập trung địa bàn trong nước để huy động lực lượng, theo từng mốc thời gian, trách nhiệm cụ thể để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đưa các anh về với quê hương, gia đình. Thứ ba cần phát huy trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, đơn vị liên quan trong xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và đẩy mạnh việc huy động toàn xã hội, từng người dân tham gia các nhiệm vụ đặc biệt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Với trách nhiệm chính trị trước Đảng, nhân dân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; với kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được trong những năm qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trong những năm tiếp theo, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sỹ./.

