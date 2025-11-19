Gia Lai: Vượt khó khăn để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Campuchia

Sáng 19/11, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia, mùa khô 2025‑2026.

Tham dự có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng cán bộ, chiến sỹ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia (Đội K52).

Mùa khô 2025‑2026, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, khó khăn nhưng cao cả, thiêng liêng và được tỉnh Gia Lai xác định là “mệnh lệnh trái tim.”

Hoạt động này thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế.

Công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ mùa khô năm nay được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Đội K52 đã kiện toàn tổ chức, biên chế, lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu địa bàn và thông thạo tiếng Campuchia làm nòng cốt.

Đội đã tổ chức huấn luyện bổ sung, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, đảm bảo lực lượng có tinh thần quyết tâm và kỹ năng chuyên môn cao trước khi lên đường.

Từ tháng 6 đến tháng 10/2025, lực lượng Đội K52 đã phối hợp với các địa phương của Campuchia khảo sát tại 254 làng thuộc 47 xã, trải dài trên 13 huyện thuộc 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear; thu thập 28 thông tin về mộ liệt sỹ (trong đó 5 thông tin đã được xác minh và có cơ sở), từ đó quy tập được 1 hài cốt.

Những kết quả bước đầu này là cơ sở quan trọng để Đội K52 triển khai nhiệm vụ chính thức mùa khô 2025‑2026, đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của Đội K52 thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tuy gặp nhiều khó khăn về địa hình, thông tin và thời tiết khắc nghiệt nhưng là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả cần được thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và cẩn trọng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Ban Chuyên trách tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị cho lực lượng làm nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật hai nước; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để thu thập thêm thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu quan tâm, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ Đội K52 và hậu phương, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách, tâm tư nguyện vọng chính đáng của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Đại biểu, cán bộ và chiến sĩ Đội K52 dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Lực lượng tìm kiếm, quy tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ, quyết tâm khắc phục khó khăn về thông tin, địa hình và thời tiết khắc nghiệt, tập trung lực lượng, phương tiện để kiểm tra, xác minh các thông tin, tiến hành quy tập các vị trí đã thu thập được thông tin có cơ sở tại các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Campuchia).

Trong mùa khô năm 2024‑2025, Đội K52 đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và quy tập 23 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia, nâng tổng số hài cốt được quy tập về nước trong hơn 24 năm qua lên 1.512 bộ.

Kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Lễ xuất quân lần này đánh dấu sự khởi đầu mùa khô mới với quyết tâm cao của tỉnh Gia Lai và toàn lực lượng Đội K52 trong việc thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, đưa hài cốt liệt sỹ trở về yên nghỉ tại quê hương; đồng thời tiếp tục ghi dấu sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị của tỉnh Gia Lai và lực lượng chức năng các tỉnh Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ./.

