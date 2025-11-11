Gia Lai: Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại xã Ia Boòng

Chiều 11/11, tại Nghĩa trang liệt sỹ Chư Prông, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại điểm E7, H5 xã Ia Boòng.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thể hiện tâm nguyện của Đảng, Nhà nước và thân nhân các gia đình liệt sỹ trong việc tìm kiếm, quy tập các liệt sỹ về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ.

Theo Ban Chỉ đạo 515, từ ngày 6-20/10, Đội K52 phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Ia Boòng tổ chức tìm kiếm tại 6 địa điểm có thông tin ở làng Gà và thôn Ninh Phúc.

Sau thời gian tìm kiếm, đơn vị phát hiện 18 hài cốt liệt sỹ tại khu vườn nhà ông Ksor Tân ở làng Gà, xã Ia Boòng.

Tại Lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nêu rõ, Gia Lai là chiến trường trọng điểm của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cũng giữ vị trí chiến lược đặc biệt của Liên khu 5 và Tây Nguyên.

Tại đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc Gia Lai đã lập nên nhiều chiến công vang dội như: Chiến thắng Đak Pơ (1954); các trận đánh Ka Nak, Thanh An, Lệ Thanh, Phú Nhơn (1960); Chiến dịch Pleime (1965); Tổng tiến công Mậu Thân 1968 và hàng trăm trận đánh trong giai đoạn 1969-1974, thu non sông về một mối.

Điểm H5, xã Ia Boòng - nơi 18 liệt sỹ hy sinh cũng từng là cửa ngõ chiến lược, địa bàn hoạt động của Mặt trận Tây Nguyên - B3 với nhiều đơn vị chủ lực như các Trung đoàn 33, 66, 95, 320; Sư đoàn BB1, 968, 10; các đội vũ trang tuyên truyền Khu 5 và dân quân du kích đóng quân. Đây cũng là khu vực ghi dấu nhiều trận đánh mang tính quyết định trên chiến trường Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt các liệt sỹ về nghĩa trang là tâm nguyện thiết tha của Đảng, Nhà nước và thân nhân các gia đình liệt sỹ, đồng thời là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bà bày tỏ xúc động khi các liệt sỹ "mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ Gia Lai anh hùng” và khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo đầy đủ, kịp thời cho thân nhân liệt sỹ./.

